Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στα Τρίκαλα, χειροπέδες σε δύο 15χρονους

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τριών 15χρονων σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με τέσσερις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, οι τρεις ανήλικοι ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά, με αποτέλεσμα η μητέρα του ενός να προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος των άλλων δύο.

Έπειτα από την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο 15χρονων, αλλά και των πατεράδων τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται σε δικάσιμο.

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