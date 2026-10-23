Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου – Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

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Την προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την πολύωρη απολογία του.

Στο σπίτι του είχαν εντοπιστεί 820.000 ευρώ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του προσκόμισε πλήθος εγγράφων, υποστηρίζοντας ότι από το 2001 έως και το 2026 τα εισοδήματά του αγγίζουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα χρήματα προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής, την απασχόλησή του στο δασαρχείο, αλλά και από οικογενειακά εισοδήματα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι διαμένει στην Κατερίνη, σε ιδιόκτητο σπίτι, έχει περιορισμένα έξοδα και επιθυμούσε να διατηρεί μέρος των χρημάτων του σε μετρητά. Όπως ισχυρίστηκε, το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά από αναλήψεις που πραγματοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια και δικαιολογείται πλήρως.

Αναφορικά με τις καταγγελίες περί δωροδοκίας, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να έλαβε χρήματα σε τέσσερις περιπτώσεις, με την πρώτη να αφορά ποσό 50.000 ευρώ, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μάλιστα, φέρεται να προσκόμισε στοιχεία ότι σε δύο από τις συναντήσεις που του αποδίδονται βρισκόταν αλλού, ενώ αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν και οι άλλες δύο.

Κατά την απολογία του, τέλος, χαρακτήρισε τον μάρτυρα αναξιόπιστο.

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