Επίθεση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό: Άλλα έλεγαν στη σύσκεψη της ΕΣΑΚΕ

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στην παραίτηση των μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ και ανέφερε πως οι εκπρόσωποι των «πράσινων» είπαν πως η ΚΕΔ είναι νόμιμη και μπορεί να ορίζει διαιτητές.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε αντίθεση με αυτό που δημοσιοποιήθηκε, οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού είπαν ότι είναι νόμιμη η ΚΕΔ και ότι μπορεί κανονικά να ορίζει διαιτητές. Αυτό υπάρχει και στα πρακτικά».

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