Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Σπύρο Καβαλιεράτο ανακοίνωσε επίσημα το SPORT24, εν μέσω σκανδάλου που έχει προκαλέσει τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς καταθέσεις παραγόντων του αθλήματος ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρούς ισχυρισμούς για τη λειτουργία της διαιτησίας, φερόμενες οικονομικές απαιτήσεις και καταγγελίες για απόπειρες επηρεασμού αγώνων.

Το αθλητικό Μέσο γνωστοποίησε την αποχώρηση του δημοσιογράφου με μία σύντομη ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον για τη μακρά και άριστη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Το SPORT24 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας που διατηρούσε με τον δημοσιογράφο Σπύρο Καβαλιεράτο, τον οποίο και ευχαριστεί για την μακρά και άριστη συνεργασία».

Ο Καβαλιεράτος ήταν ένας από τους πέντε δημοσιογράφους που είχε επιλέξει ο Λιόλιος για να δώσει συνέντευξη σχετικά με τα πεπραγμένα του.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη λήξη της συνεργασίας τους και τη δικαστική περιπέτεια του Λιόλιου. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία έχει το δικό της ενδιαφέρον.

Πάντως, ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός εκτιμά πως τον πήρε η μπάλα εξαιτίας της κατάθεσης Τσάπα, ενώ παράλληλα, προβλέπει ξεσκαρτάρισμα και με τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να λαμβάνει εντολές από τον συλληφθέντα Μαυραγάνη.

Μετά τον Καβαλιερατο τον οποίο πήρε η μπάλα εξαιτίας της κατάθεσης Τσάπα, προβλέπω ξεσκαρτάρισμα και με τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να λαμβάνει εντολές από τον συλληφθέντα Μαυραγανη. Μόνο που εκείνος πρόσκειται στον #paobc #olympiacosbc #μπασκετ #λιολιος Stay tuned! — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) October 23, 2026

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