Στημένα στο μπάσκετ: Απολογήθηκε ο Παπαπέτρου, λέει ότι ήταν νόμιμες οι 820.000 ευρώ

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Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου ενώπιων του ανακριτή στην Ευελπίδων για τους στημένους αγώνες μπάσκετ.
Ο πρώην διαιτητής προσκόμισε στοιχεία τα οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση αποδεικνύουν πως οι 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του ήταν νόμιμες.
Ανακριτής και εισαγγελέας θ’ αποφασίσουν το μέλλον του πρώην διαιτητή.
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