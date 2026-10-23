Στημένα στο μπάσκετ: Απολογήθηκε ο Παπαπέτρου, λέει ότι ήταν νόμιμες οι 820.000 ευρώ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου ενώπιων του ανακριτή στην Ευελπίδων για τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

Ο πρώην διαιτητής προσκόμισε στοιχεία τα οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση αποδεικνύουν πως οι 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του ήταν νόμιμες.

Ανακριτής και εισαγγελέας θ’ αποφασίσουν το μέλλον του πρώην διαιτητή.

Διαβάστε επίσης

«Σφυρίγματα» 10.000 ευρώ, καταγγελίες για πιέσεις και διαιτητές εκτός ορισμών – Ο «Γραμμάριος» και ο Λιόλιος που εμπιστευόταν συγκεκριμένους

Στημένα στο μπάσκετ: Η προφητική προειδοποίηση Φασούλα που αγνόησαν το 2024

Στημένοι αγώνες: Ο Βαγγέλης Τσάπας αποκαλύπτει γιατί έγινε προστατευόμενος μάρτυρας – Οι καταγγελίες που προκαλούν τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ