Τηλεθέαση 1.0 την Πέμπτη (22/10)

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Το ευρωπαϊκό ματς του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης» απέναντι στην Σπάρτα Πράγας ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της Πέμπτης με τις «Μπλε ώρες» να έχουν την αμέσως καλύτερη επίδοση, με βάση τις δυναμομετρήσεις της Nielsen.

Από αυτό το σημείο σχηματίστηκε ένα μίνι μπλοκ σειρών του Alpha στην πρώτη 5άδα διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης.

Στη μέση της 10αδας με τα «καλύτερα» ήταν τα τηλεπαιχνίδια ΑΝΤ1 και STAR. Σταθερό δίδυμο του Mega το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το επεισόδιο της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα». Στο Top 10 πλασαρίστηκε και το «Deal».

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