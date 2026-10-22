Εξηγήσεις και αντιδράσεις για το δείπνο Τραμπ με στελέχη της Wall Street Journal

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Αποσαφηνίσεις έκανε χθες η Έμμα Τάκερ, διευθύντρια της Wall Street Journal (η πρώτη διευθύντρια στα χρονικά της θρυλικής εφημερίδας) καθώς άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό το – «κλειστό» – δείπνο στο οποίο παρέθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κορυφαία στελέχη της μητρικής News Corp και της εφημερίδας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο μεγιστάνας των ΜΜΕ και ιδρυτής της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ, ο διευθύνων σύμβουλος του Ρόμπερτ Τόμσον, ο κύριος αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής της WSJ, Πολ Ζιγκό και η Τάκερ.

«Κοιτάξτε, είμαι δημοσιογράφος. Δεν θα αρνιόμουν ποτέ πρόσκληση σε δείπνο με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ετήσιο συνέδριο Media Trends Live του Axios στη Νέα Υόρκη, για το μέλλον των δημοσιογραφικών εκδόσεων και τις εξελίξεις στα ΜΜΕ, με τη συμμετοχή υψηλά ισταμένων στελεχών Οργανισμών Ενημέρωσης και στελεχών και προσωπικοτήτων επιχειρήσεων ΜΜΕ. Το δείπνο προκάλεσε εντύπωση όχι μόνον επειδή η WSJ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Πρόεδρο Τραμπ αλλά και – κυρίως – εξαιτίας της κλιμακούμενης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ στα ΜΜΕ, ιδίως σε εκείνα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν δεσμούς με τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Η Τάκερ ήταν φειδωλή σε ότι αφορούσε το δείπνο. Το χαρακτήρισε ενδιαφέρον και σημείωσε ότι είναι θετικό το γεγονός πως ο Τράμπ ήθελε να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Journal. «Είναι σαφές ότι μας διαβάζει και ενδιαφέρεται για τη δουλειά μας», είπε αλλά μέχρι εκεί. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρατήρησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα. «Μπορείς να κάνεις κάτι σε ένα επίπεδο και να έχεις μια συζήτηση σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Οπότε, όσο περισσότερες συζητήσεις, τόσο καλύτερα».

Το δείπνο εξετάζεται από τα αμερικανικά ΜΜΕ ως τμήμα μιας ευρύτερης εικόνας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμπλακεί εδώ και κάποιες εβδομάδες σε νομικές διαμάχες σχετικά με την πρόσβαση του Τύπου και την κάλυψη από το «pool».

Δεκάδες ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπαρίστανται στους δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν περιορισμούς πρόσβασης στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες να τους αποκλειστούν είναι παράνομες και αντισυνταγματικές.

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