Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

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Βίντεο από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, τα οποία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφεραν στο προσκήνιο την κατάσταση των σχολικών υποδομών και προκάλεσαν αντιδράσεις. Ακολούθησε μαθητική κατάληψη στις 19 Οκτωβρίου, με το ζήτημα της συντήρησης των χώρων υγιεινής να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μιλώντας στο protothema.gr, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης, Γιάννης Ακρίβος, περιέγραψε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο σχολείο και τον σχεδιασμό για τις επόμενες εργασίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, δεδομένου ότι έχει υπό την ευθύνη του δεκάδες μονάδες.

Η υπόθεση αναδεικνύει και το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολικών υποδομών: Κατά πόσο, δηλαδή, οι διαθέσιμοι πόροι και τα προγράμματα αναβάθμισης μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δήμου με μεγάλο αριθμό σχολείων, όπως αυτός της Ηλιούπολης.

Οι εργασίες που έγιναν και ο νέος σχεδιασμός

Οι παρεμβάσεις στο 5ο Γυμνάσιο έχουν ξεκινήσει από το 2024, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Ακρίβος. Τότε ανακατασκευάστηκαν οι τουαλέτες των κοριτσιών, οι οποίες, όπως περιέγραψε, παρέμεναν κλειστές και ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

Την επόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις τουαλέτες των αγοριών, καθώς από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν μόνο εκείνες του επάνω ορόφου. Ο αντιδήμαρχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, λέγοντας: «Προφανώς και υπάρχουν ελλείψεις».

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί το σχολείο και έχει συνομιλήσει με εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με μέλη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Όπως διαπίστωσε, οι μαθητές ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του σχολικού τους περιβάλλοντος, ενώ τόσο ο ίδιος, όσο και ο δήμαρχος, έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου.

Για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί νέα αυτοψία, με τη συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη, ώστε να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες εργασίες. Εφόσον ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, στόχος είναι οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης να αρχίσουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Τι υποστηρίζει ο Δήμος για τα βίντεο

Αναφερόμενος στο υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιάννης Ακρίβος υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνει πρόσφατη κατάσταση. «Το βίντεο είναι παλιό», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ορισμένες φθορές υπήρχαν, κατά την εκτίμησή του, εδώ και αρκετό καιρό.

Ειδική αναφορά έκανε σε ένα μικρό δωμάτιο που εμφανίζεται στα βίντεο με σπασμένα ή φθαρμένα στοιχεία. Όπως είπε, ο συγκεκριμένος χώρος είχε χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιους.

Η χρονολογία καταγραφής του υλικού, πάντως, δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα για τη σημερινή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα, η εικόνα μεμονωμένων χώρων δεν αρκεί για να αποτυπώσει συνολικά την κατάσταση του σχολείου. Ο Δήμος, από την πλευρά του, παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις και σχεδιάζει νέες εργασίες.

Πώς καταγράφονται οι ανάγκες των σχολείων

Κεντρικό ρόλο στην καταγραφή των προβλημάτων έχουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι επικοινωνούν με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε αυτή τη συνεργασία ως τη θεσμική οδό για την προώθηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των σχολείων.

Οι ανάγκες δεν περιορίζονται σε μεγάλες ανακαινίσεις. Αφορούν επίσης φθορές στην καθημερινή χρήση, επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλαγές εξαρτημάτων, αποκατάσταση πλακιδίων και επιδιορθώσεις σε πόρτες, μεταξύ άλλων εργασιών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των χώρων.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν οι διαθέσιμοι πόροι επιτρέπουν την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενες επισκευές στα ίδια σημεία.

Οι 55 σχολικές μονάδες και οι δυνατότητες του Δήμου Ηλιούπολης

Στην Ηλιούπολη λειτουργούν 55 σχολικές μονάδες υπό την ευθύνη του Δήμου, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης. Ο Γιάννης Ακρίβος περιέγραψε τη δυσκολία διαχείρισης αυτού του όγκου υποδομών, σημειώνοντας: «Ο μεγάλος αριθμός σχολείων στον δήμο μας είναι ταυτόχρονα ευτυχία, αλλά και δυσβάσταχτο».

Όπως δήλωσε στο protothema.gr, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε 15 σχολεία, με διαφορετικές τεχνικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η ανακατασκευή εγκαταστάσεων υγιεινής σε λύκειο της περιοχής.

Οι θερινές διακοπές προσφέρουν συνήθως το καταλληλότερο χρονικό περιθώριο για έργα μεγάλης έκτασης, καθώς δεν παρεμποδίζονται από την καθημερινή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι φθορές και οι ανάγκες των σχολικών κτιρίων εξακολουθούν να συσσωρεύονται, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών παρεμβάσεων.

Η διαφορά ανάμεσα στη συντήρηση και την ανακατασκευή

Ο αντιδήμαρχος διαχώρισε τις μικρότερες εργασίες αποκατάστασης από τις συνολικές ανακαινίσεις, εξηγώντας: «Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης φθορών, όπως επισκευές σε πλακάκια, καζανάκια και μεταλλικά στοιχεία, ενώ η ανακατασκευή αποτελεί πολύ ευρύτερη παρέμβαση, η οποία απαιτεί διαφορετικό σχεδιασμό και σημαντικά υψηλότερη χρηματοδότηση».

Όπως πρόσθεσε, οι οικονομικές δυνατότητες των δήμων δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκαίων ανακατασκευών. Ως παράδειγμα έφερε το 4ο Λύκειο Ηλιούπολης, όπου το καλοκαίρι έγιναν εργασίες σε 13 τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν σε χειρότερη κατάσταση από εκείνες που εμφανίζονται στα βίντεο του 5ου Γυμνασίου.

Ο προϋπολογισμός για τις σχολικές τουαλέτες

Το οικονομικό μέγεθος μιας συνολικής ανακατασκευής αποτυπώνεται στους υπολογισμούς που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος. Από τις 55 σχολικές μονάδες της Ηλιούπολης, πέντε έχουν ήδη ενταχθεί σε εργασίες ανακατασκευής μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Με βάση αυτή την καταμέτρηση, απομένουν 50 σχολεία.

Αν σε καθένα υπολογιστούν δύο βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, μία για τα αγόρια και μία για τα κορίτσια, το σύνολο φτάνει περίπου τις 100. Με ενδεικτικό κόστος 30.000 ευρώ ανά εγκατάσταση, η συνολική δαπάνη εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, την κατάσταση των υδραυλικών δικτύων, τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τις οικοδομικές εργασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου.

Παράλληλα, ο υπολογισμός αφορά μόνο τις τουαλέτες. Δεν περιλαμβάνει άλλες παρεμβάσεις, όπως βαψίματα, επισκευές στεγών, μονώσεις, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή εργασίες στις αυλές των σχολείων.

Τι έχει γίνει μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Σχολικές μονάδες της Ηλιούπολης έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ο Δήμος έχει υποβάλει αιτήματα για την ένταξη και άλλων σχολείων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο.

Μετά τις εργασίες σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πρώτη φάση, ακολούθησε η ένταξη ενός γυμνασίου και ενός λυκείου που στεγάζονται στο ίδιο συγκρότημα, καθώς και του Ειδικού Γυμνασίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί προτάσεις για τέσσερα ακόμη δημοτικά σχολεία, ενώ σχεδιάζεται να ακολουθήσουν δύο σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Γιάννης Ακρίβος εκτίμησε ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν καλύπτουν παρά ένα μέρος των αναγκών της πόλης. Η συνέχιση και η διεύρυνση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων αποτελούν, όπως ανέφερε, βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος και τα επόμενα έργα

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε το 2025, με στόχο τη βελτίωση των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στις 15 Ιουνίου 2026, η δεύτερη φάση προβλέπει παρεμβάσεις σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα, σε 132 δήμους, με χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Την υλοποίηση των έργων έχει αναλάβει η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανακατασκευές και επισκευές χώρων υγιεινής, εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, παρεμβάσεις προσβασιμότητας, χρωματισμούς, βελτιώσεις αθλητικών χώρων και στεγανοποιήσεις ή επισκευές στεγών.

Από το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπεται να ξεκινήσουν μελέτες για ακόμη 450 σχολικές μονάδες, με προοπτική επέκτασης του προγράμματος τα επόμενα χρόνια. Για την Ηλιούπολη, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό ποια από τα σχολεία που έχουν προταθεί θα εγκριθούν, ποιες εργασίες θα χρηματοδοτηθούν και πότε θα υλοποιηθούν. Η υποβολή πρότασης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Το Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών

Η ένταξη του Ειδικού Γυμνασίου Αθηνών στις αναφορές του αντιδημάρχου συνδέεται με τη συζήτηση για τις συνθήκες φοίτησης μαθητών με αναπηρία. Στις 2 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με μαθητή του σχολείου, ο οποίος είχε ζητήσει την παρέμβαση της πολιτείας για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται.

Κατά τη συνάντηση ανακοινώθηκε ότι τα ειδικά σχολεία θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή των μονάδων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαινίσεων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το αίτημα για σταθερή χρηματοδότηση

Για τις εκτεταμένες ανακαινίσεις, ο Γιάννης Ακρίβος υποστήριξε ότι απαιτούνται χρηματοδότηση, τεχνικές μελέτες και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, στοιχεία που συχνά ξεπερνούν τις δυνατότητες των τακτικών δημοτικών πόρων.

Έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα της κατανομής των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των σχολείων που εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα δεν αποτυπώνει απαραίτητα το εύρος των αναγκών κάθε δήμου. Όπως εξήγησε, «ένας δήμος με 55 σχολεία και ένας δήμος με 15 σχολεία μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αντίστοιχο αριθμό εντάξεων σε ένα πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, η αναλογία των σχολείων που ανακαινίζονται σε σχέση με το σύνολο των αναγκών διαφέρει σημαντικά».

Έλεγχοι για θέρμανση και πυρασφάλεια

Αναφορικά με τη θέρμανση, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι στα σχολεία χρησιμοποιούνται φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ενώ οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Όπως σημείωσε, αντίστοιχοι έλεγχοι διενεργούνται και για τα μέτρα πυρασφάλειας.

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