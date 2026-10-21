Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στην Καλαμάτα: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη μανία του δράστη – «Θα μου σκότωνε το παιδί», λέει η μητέρα του θύματος

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε ένας 17χρονος μαθητής στην Καλαμάτα από πρώην συμμαθητή του, την ώρα που κατευθυνόταν στο σχολείο του.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε η εκπομπή «Live News» καταγράφεται η στιγμή που ο ανήλικος επιτιθέμενος καταδιώκει το θύμα και το ακινητοποιεί έξω από πολυκατοικία. Στη συνέχεια, αρχίζει να χτυπά τον 17χρονο με μπουνιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι.

Ο 17χρονος σωριάζεται στο έδαφος όμως τα χτυπήματα δεν σταματούν, ενώ καλεί σε βοήθεια. «Βοήθεια! Μαμά!», ακούγεται να φωνάζει.

Το καρτέρι έξω από το σπίτι και η άμεση επέμβαση της μητέρας

Η βίαιη επίθεση συνεχίστηκε στην πυλωτή πολυκατοικίας, με τον ανήλικο να δέχεται συνεχή χτυπήματα χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Όταν κατάφερε τελικά να διαφύγει, ειδοποίησε τις Αρχές.

Η μητέρα του θύματος, η οποία βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του την ώρα του περιστατικού, αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε στο σημείο σε κατάσταση πανικού, τρέχοντας ξυπόλυτη για να σώσει τον γιο της. Όπως περιέγραψε η ίδια, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 17χρονο πριν εκείνος φτάσει στο σχολείο, στριμώχνοντάς τον κοντά στην κατοικία τους.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε.

«Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι τον έσπρωξε και άρχισε να το χτυπάει. Αλλά εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα πού βρίσκεσαι; Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί», πρόσθεσε.

Σοβαρά τραύματα

Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο με πλήρη αδιαφορία όταν την είδε να πλησιάζει. Στη συνέχεια, μετέφερε τον γιο της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα και κατάγματα στο κεφάλι και στην περιοχή κάτω από το μάτι.

«Με είδε και έφυγε με μία απάθεια τρομερή. Εκεί τρελάθηκα ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα και κινήθηκα κατευθείαν νοσοκομείο, Αστυνομίες. Μόνο έχω δει το παιδί μου ότι αυτήν την στιγμή είναι καλά. Γιατί αν δεν επενέβαινα γρήγορα, γιατί ήταν έξω από το σπίτι μου κοντά, δυστυχώς θα ήταν νεκρό. Του έσπασε το κεφάλι. Του έσπασε κάτω από το μάτι, το κόκαλο. Στο παρελθόν, έκαναν και παρέα. Δηλαδή και το παιδί, ούτε και εκείνο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο γιατί είχε φόβο. Τον είχε ξανά ενοχλήσει», είπε η μητέρα του 17χρονου που δέχτηκε επίθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο ανήλικοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις στο παρελθόν, ωστόσο ο δράστης είχε παρενοχλήσει ξανά το θύμα, με συνέπεια ο 17χρονος να αισθάνεται φόβο και να κρατά συνεχή τηλεφωνική επαφή με τη μητέρα του κατά τις μετακινήσεις του.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου δράστη, καθώς και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αμφότεροι αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

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