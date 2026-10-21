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21.10.2026 17:49

Συναγερμός στον Πειραιά: Ύποπτη βαλίτσα στη συμβολή Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου – Διακοπή κυκλοφορίας, ΤΕΕΜ στο σημείο

21.10.2026 17:49
teem_arxeio
φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στον Πειραιά, μετά από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, το οποίο περιγράφεται ως βαλίτσα, σε κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.  

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, πραγματοποιείται έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Καραολή και Δημητρίου, στην περιοχή του Πειραιά.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τσαμαδού, από το ύψος της οδού Νοταρά έως το ύψος της οδού Καραΐσκου.

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