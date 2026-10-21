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21.10.2026 16:01

Τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση για ναρκωτικά κατέληξε σε έκρηξη σε κτήριο στον Κολωνό – Τέσσερις τραυματίες

21.10.2026 16:01
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Έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 4.00 το απόγευμα στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε πολυκατοικία στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην οδό Πλάτωνος 142.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν τραυματιστεί 4 άτομα, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Σύμφωνα πάντως με το ΕΚΑΒ, τρεις πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εχουν εκδορές και μώλωπες απο τα θραύσματα. Επιπλέον, τραυματίστηκε λίγο πιο σοβαρά ένας αστυνομικός που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο στρατιωτικό νοσοκομείο 401. Δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με αυτά που ανέφερε, στην είσοδο πολυκατοικίας βρισκόταν μια βαλίτσα με ναρκωτικές ουσίες, την οποία επρόκειτο να παραλάβει. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η βαλίτσα εξερράγη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού, καθώς και τον ελαφρύτερο τραυματισμό τριών πολιτών που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ομάδα ΟΠΚΕ και της Πυροσβεστικής. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό να διερευνώνται.

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