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21.10.2026 14:25

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

21.10.2026 14:25
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Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις συμπληρωματικές απολογίες τους οι δύο (η 46χρονη και ένας από τους δύο 42χρονους) εκ των τριών κατηγορουμένων για τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfìn, στη Σταδίου, το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Και οι δύο απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για τα πρόσθετα αδικήματα που τους βαρύνουν μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας και για το αδίκημα του 187Α ΠΚ που αφορά σε τρεις ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης.

Η 46χρονη κατέθεσε υπόμνημα 59 σελίδων μέσω του οποίου αρνήθηκε εκ νέου όλες τις κατηγορίες και οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Όπως έχει υποστηρίξει εξ αρχής, συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια που οδήγησαν στον φονικό εμπρησμό. Ο 42χρονος επίσης απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα, υποστηρίζοντας επίσης ότι δεν σχετίζεται με τα επεισόδια.

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ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

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