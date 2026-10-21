Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – Έγινε εκταφή της σορού

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Στη σύλληψη των δύο αδελφών που έθαψαν τηn 79χρονη μητέρα τους σε χωράφι, περίπου 60 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, προχώρησε η Αστυνομία στην Αμαλιάδα. Οι δύο άνδρες επικαλέστηκαν οικονομική αδυναμία να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του τρίτου γιου της ηλικιωμένης, ο οποίος απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές, ζητώντας να πραγματοποιηθεί κανονικά η κηδεία της μητέρας του και να ταφεί σε νεκροταφείο.

Οι δύο συλληφθέντες, 37 και 44 ετών, κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ενώ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην Πάτρα για περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση.

Αμαλιάδα: Η καταγγελία του τρίτου γιου για την ταφή σε χωράφι

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ταφή της ηλικιωμένης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι δύο γιοι της αποφάσισαν να την ενταφιάσουν σε χωράφι κοντά στην οικογενειακή κατοικία.

Ο τρίτος αδελφός φέρεται να αντέδρασε έντονα στην απόφασή τους και να προσπάθησε να τους αποτρέψει. Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, επιθυμούσε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με την τέλεση της κηδείας και την ταφή της μητέρας τους σε νεκροταφείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, τα δύο αδέλφια προχώρησαν στον ενταφιασμό παρά τις αντιρρήσεις του.

Η προσφυγή του τρίτου γιου στις Αρχές οδήγησε στην κινητοποίηση της Αστυνομίας και στον εντοπισμό του χωραφιού όπου είχε θαφτεί η ηλικιωμένη.

«Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία» – Τι υποστήριξαν οι συλληφθέντες

Την οικονομική τους αδυναμία επικαλέστηκαν οι δύο άνδρες για να εξηγήσουν την απόφασή τους να θάψουν τη μητέρα τους χωρίς να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, φέρονται να ανέφεραν ότι δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για την κηδεία και γι’ αυτό επέλεξαν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την ταφή.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, η σορός της ηλικιωμένης εντοπίστηκε διπλωμένη με μια κουβέρτα, θαμμένη σε βάθος μόλις 50 εκατοστών.

Εκταφή παρουσία ιατροδικαστή

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν στο χωράφι όπου είχε πραγματοποιηθεί η ταφή και έθεσαν το σημείο υπό φύλαξη.

Στη συνέχεια έγινε η εκταφή της ηλικιωμένης παρουσία ιατροδικαστή, ο οποίος διενήργησε την πρώτη εξέταση της σορού.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πρόκειται, ωστόσο, για αρχική εκτίμηση και όχι για οριστικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

Για τον λόγο αυτό, η σορός μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο μεταξύ, τα δύο αδέλφια εξακολουθούν να κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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