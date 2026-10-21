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21.10.2026 12:05

Θεσσαλονίκη: Τρίχρονος έφυγε από το σπίτι και περιπλανιόταν μόνος του – Συνελήφθη η μητέρα

21.10.2026 12:05
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Ένα αγοράκι, μόλις τριών ετών, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.

Το παιδάκι φέρεται να έφυγε χθες το απόγευμα από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό και εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου.

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