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21.10.2026 10:53

Στο πόδι η εκπαίδευση: Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους, «αστακός» το κέντρο με 3.000 αστυνομικούς

21.10.2026 10:53
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  • Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν σήμερα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε 50 πόλεις της χώρας, διεκδικώντας αυξημένη κρατική χρηματοδότηση για τη δημόσια εκπαίδευση.
  • Οι διαδηλωτές ζητούν την κάλυψη των κενών σε προσωπικό, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.
  • Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας κήρυξε 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προχώρησε σε τρίωρη στάση εργασίας για την υποστήριξη των αιτημάτων του κλάδου.
  • Λόγω των κινητοποιήσεων, έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο σταθμών του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

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Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και συνολικά σε 50 πόλεις της χώρας μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας την αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, την ώρα που αντίστοιχες κινητοποιήσεις συνταράσσουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη για τις 11.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Λόγω των κινητοποιήσεων αναμένεται οι μαθητές να αποφασίσουν καταλήψεις των σχολείων τους. Μέχρι τη Δευτέρα πάντως, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, σε όλη τη χώρα υπό κατάληψη ήταν 17 σχολικές μονάδες με συνολικά 3.494 μαθητές. Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στην Αθήνα από τις 10 το πρωί σήμερα, λόγω του συλλαλητηρίου. Στη Θεσσαλονίκη κλειστοί θα είναι πέντε σταθμοί τους μετρό: Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των μαθητών βρίσκονται οι ελλείψεις σε προσωπικό και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων (μόλις χθες έπεσε το ταβάνι σε σχολικό συγκρότημα στο Ηράκλειο Αττικής που πρόσφατα είχε ανακαινιστεί…), ενώ διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες, την ακρίβεια που πλήττει και τα σχολικά κυλικεία, το νέο πλαίσιο για της σχολικές εκδρομές, καθώς και την απουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία.

Δίπλα στους μαθητές αναμένεται να βρεθούν και οι εκπαιδευτικοί: συγκεκριμένα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά στους φοιτήτες, εκπρόσωποι των οποίων έστησαν από χθες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, κεντρικό αίτημά τους αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και της υγείας, κάλυψη των κενών στα σχολεία και ασφαλείς υποδομές. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν μαθητές, φοιτητές και γονείς, ενώ συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 35 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας για τους εργαζομένους σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Ακόμη σε πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα και οι νοσοκομειακοί γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ.

Λόγω του προγραμματισμένου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων. Στον σχεδιασμό της αστυνομίας περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

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