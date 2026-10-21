Γκράβα: «Μυρωδιά» από ΤΕΕ, δεν βρήκε καν αν έγινε διαρροή φυσικού αερίου και δεν ενημέρωσε ακόμα κανέναν – Πρόσκληση Δούκα για «ουσιαστικό διάλογο» σήμερα

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Στον αέρα παραμένει η επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που έκανε αυτοψία και εξέδωσε πόρισμα (χωρίς να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις από πού προήλθε η οσμή που κινητοποίησε τους πάντες), έχει αφήσει χωρίς ενημέρωση αρμόδιες αρχές, όπως ο δήμος της Αθήνας και έδωσε… προτεραιότητα στο πώς θα το διαρρεύσει στον τύπο!

Τέτοια απίθανα μόνο στην Ελλάδα από τον δυτικό κόσμο, πρέπει να συμβαίνουν. Το ΤΕΕ πήρε εντολή από το υπουργείο Παιδείας να ελέγξει από πού προήλθε η οσμή, που προκάλεσε την κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ανησυχία των πάντων, να ερευνήσει κυρίως εάν έγινε διαρροή από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, αλλά στο τέλος, όχι μόνο δεν δίνει καμία ουσιαστική απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά περιγράφει απλά χρόνια προβλήματα στις υποδομές, ελλείψεις στις μελέτες και αναντιστοιχίες στα έργα.

Και σαν να μην έφτανε η ελλιπής εργασία που έκανε το ΤΕΕ, εκείνο για το οποίο ενδιαφέρθηκαν από την ηγεσία του ήταν πώς θα το διαρρεύσουν στον τύπο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Μάλιστα έως χθες το απόγευμα, στελέχη του που ερωτήθηκαν από τον δήμο της Αθήνας για την πορεία των ερευνών, δήλωναν άγνοια για την ολοκλήρωσή τους, καίτοι το πόρισμα, όπως αποδεικνύεται ήταν ήδη έτοιμο.

Μετά από αυτό και με εμφανή οργή, ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει «αδιανόητα πράγματα»:

«Μαθαίνουμε για την έκθεση του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε τον κ. Πορτοσάλτε να τη σχολιάζει σε ζωντανή μετάδοση. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες. Έστησαν ένα μιντιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και τίποτα άλλο παρά ντροπή» γράφει ο δήμαρχος της Αθήνας σε ανάρτησή του, οργισμένος από τις επικοινωνιακές πιρουέτες του ελεγχόμενου από τη ΝΔ (με τη βοήθεια όμως και ενός πασοκικού λόμπι) ΤΕΕ.

Αδιανόητα πράγματα.



Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.



Μέχρι στιγμής ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις… pic.twitter.com/tRdLoAHljK October 21, 2026

Προφανώς το ΤΕΕ πιστεύει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου της Αθήνας και του υπουργείου Παιδείας – εκτός αν η Σοφία Ζαχαράκη έχει ενημερωθεί από το ΤΕΕ στο μεταξύ και εξαιρέθηκε μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση – οφείλουν να διαβάζουν κάθε πρωί τις εφημερίδες για να ενημερωθούν για υπηρεσιακά έγγραφα, που πρέπει να τους αποσταλούν με την προβλεπόμενη διαδικασία. Και μάλιστα μία κατεπείγουσα διαδικασία, καθώς η έρευνα αφορά στην ασφάλεια ενός τεράστιου σχολικού συγκροτήματος με την ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να χτυπάει κόκκινο.

Ο Δούκας κάλεσε το ΤΕΕ σήμερα σε «ουσιαστικό διάλογο»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μάλιστα έστειλε επιστολή προς το ΤΕΕ καλώντας τους σήμερα κιόλας σε διάλογο, καθώς στις 15:00 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου.

«Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σε μέσα ενημέρωσης, επιβάλλεται να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, που συνεδριάζει σήμερα.Για τον λόγο αυτό, ζητάμε την αυτοπρόσωπη παρουσία σας, η οποία κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη για να υπάρξουν οι αναγκαίες αποφάσεις.

Τα θέματα της ασφάλειας των μαθητών, απαιτούν σοβαρότητα και άμεσες ενέργειες. Σας περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 15:00 στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεν… αποκλείουν ότι υπήρξε!

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από το ΤΕΕ δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Αλλά δεν αποκλείεται και να υπήρξε, όπως αναφέρεται στο πόρισμα! Δηλαδή απάντηση στο κεντρικό ερώτημα του προβλήματος δεν κατάφερε να δώσει το ΤΕΕ. Η πρώτη ειδοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων είχε γίνει ήδη στις 16 Σεπτεμβρίου, ακολούθησαν νέες αναφορές στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου και τελικά η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε προληπτικά. Το γεγονός ότι οι μεταγενέστεροι έλεγχοι δεν κατέγραψαν διαρροή δεν απαντά επομένως στο βασικό ερώτημα: τι συνέβαινε όταν εμφανιζόταν η οσμή και από πού προερχόταν;

Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναφέρει ότι, μετά τις πρώτες ειδοποιήσεις για την οσμή, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο από την ΕΝΑΟΝ όσο και από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Υποτίθεται λοιπόν ότι το ΤΕΕ διορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας να βρει άκρη – και δεν βρήκε.

Το πόρισμα μεταφέρει όλη τη συζήτηση σε αστοχίες κατά τη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Άλλα έλεγξαν οι μηχανικοί και άλλα έδειχναν οι μελέτες

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει σήμερα η «Καθημερινή», οι έλεγχοι του ΤΕΕ φέρνουν στην επιφάνεια σοβαρές αποκλίσεις των πραγματικών εγκαταστάσεων από τις εγκεκριμένες μελέτες, προβλήματα στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, σύστημα ανίχνευσης διαρροής που δεν λειτουργούσε και προβληματικές υποδομές πυροπροστασίας.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά την ίδια την κατασκευή του δικτύου (χρονολογείται από το 2003 με τελευταίο πιστοποιητικό το 2014). Σύμφωνα με την έκθεση, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δεν συμφωνούν με τις διαθέσιμες εγκεκριμένες μελέτες, ενώ καταγράφονται και αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τμήμα του δικτύου, το οποίο σύμφωνα με τη μελέτη έπρεπε να είναι υπόγειο και να διαθέτει συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με διαφορετικό τύπο σύνδεσης και χωρίς την προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Τα ευρήματα στα δύο λεβητοστάσια λένε ότι στο ένα διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου ήταν εκτός λειτουργίας. Στο δεύτερο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, δηλαδή ένας από τους μηχανισμούς που πρέπει να επιτρέπουν άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επικίνδυνου περιστατικού.

Σοβαρά είναι και τα ευρήματα σχετικά με την πυροπροστασία. Στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς τις απαιτούμενες στεγανές πυράντοχες πόρτες. Στο δίκτυο ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά επτά συγκολλήσεις και η μία βρέθηκε να μην πληροί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, με τον πραγματογνώμονα να εισηγείται πλέον έλεγχο του συνόλου των συγκολλήσεων. Η έκθεση προτείνει σειρά διορθωτικών ενεργειών: έξι παρεμβάσεις για τη μία εγκατάσταση και οκτώ για την άλλη.

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