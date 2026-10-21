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21.10.2026 09:24

Σίφνος: Βρέθηκε νεκρό σώμα άντρα μέσα στη θάλασσα

21.10.2026 09:24
LIMENIKO

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Το πτώμα εντός άντρα εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα στη θάλασσα, στο νότιο τμήμα του νησιού.

Το σώμα εντόπισε ψαράς του νησιού και ενημέρωσε τις τοπικές αρχές.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος έφτασε στο σημείο και περισυνέλεξε το πτώμα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του άντρα.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

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