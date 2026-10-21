Άρτα: Νήπιο εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο

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Ένα νήπιο εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επιτήρηση σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν ο πατέρας και ο παππούς του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ύστερα από ενημέρωση διερχόμενης γυναίκας, και εντόπισαν το παιδί να βρίσκεται μόνο του.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο παππούς του νηπίου, ο οποίος φέρεται να είχε χάσει την προσοχή του από το παιδί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του νηπίου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη επίσης για το ίδιο αδίκημα.

Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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