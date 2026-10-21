Κρήτη: Διασώθηκαν 46 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησαν πριν από λίγες ώρες οι λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Υπόθεση Marfin: Η ώρα της απολογίας για δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Σχεδόν ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα με θερμότερες αέριες μάζες, νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και τοπικές λασποβροχές

Γιάννης Παπαγεωργίου: «Η σημερινή κινητοποίηση είναι η απάντηση των συνταξιούχων και της κοινωνίας στην κυβερνητική κοροϊδία»