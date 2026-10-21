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21.10.2026 08:28

Κρήτη: Διασώθηκαν 46 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

21.10.2026 08:28
Limeniko

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, προχώρησαν πριν από λίγες ώρες οι λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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