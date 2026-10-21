Γιάννης Παπαγεωργίου: «Η σημερινή κινητοποίηση είναι η απάντηση των συνταξιούχων και της κοινωνίας στην κυβερνητική κοροϊδία»

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Με αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής και μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος και ιδρυτής του νεοσύστατου Κόμματος των Συνταξιούχων, Γιάννης Παπαγεωργίου, μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, τις αυξήσεις στις συντάξεις, την προσωπική διαφορά, τα επιδόματα και την κατάσταση στη δημόσια Υγεία. Παράλληλα, εξηγεί τους στόχους του νέου κόμματος και τη σημασία που αποδίδει στη σημερινή κινητοποίηση.

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Οι συνταξιούχοι όλης της χώρας βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Γιατί αυτή η κινητοποίηση θεωρείται κομβική, ειδικά τώρα, και ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ κι εγώ. Η σημερινή κινητοποίηση δεν είναι απλώς μια ακόμα διαμαρτυρία. Είναι η κραυγή απόγνωσης και οργής εκατομμυρίων ανθρώπων που βλέπουν τη ζωή τους να υποτιμάται καθημερινά. Το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές: «Φτάνει πια η κοροϊδία». Δεν συμβιβαζόμαστε με τα «ψίχουλα» που μας πετάει η κυβέρνηση, την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν πλεονάσματα δισεκατομμυρίων. Διεκδικούμε το δικαίωμά μας σε μια αξιοπρεπή διαβίωση, την οποία χτίσαμε με δεκαετίες δουλειάς και εισφορών.

Ερώτηση: Η κυβέρνηση, πάντως, ανακοίνωσε αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027. Πώς σχολιάζετε το ύψος τους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοίνωσαν αυξήσεις-κοροϊδία! Μιλάνε για μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2,8% το 2027. Ας δούμε, όμως, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στην τσέπη του συνταξιούχου:

Για μια σύνταξη των 500 ευρώ , η «αύξηση» είναι μόλις 14 ευρώ μεικτά τον μήνα.

, η «αύξηση» είναι μόλις τον μήνα. Για σύνταξη 800 ευρώ , η αύξηση είναι 22,40 ευρώ μεικτά .

, η αύξηση είναι . Για σύνταξη 1.000 ευρώ, είναι 28 ευρώ μεικτά.

Αυτά τα ποσά δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα για τα βασικά φάρμακα, πόσο μάλλον την ακρίβεια στα τρόφιμα και την ενέργεια που «καταπίνει» το εισόδημά μας. Είναι μια αύξηση που εξανεμίζεται πριν καν δοθεί.

Ερώτηση: Υπάρχει όμως και το ζήτημα της «προσωπικής διαφοράς». Πόσοι συνταξιούχοι επηρεάζονται και τι ζητάτε ως Κόμμα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτός είναι ο «κόφτης» της ντροπής. Πάνω από 506.000 συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μην λάβουν το 100% της ήδη πενιχρής αύξησης στην κύρια σύνταξή τους. Και αυτό γιατί η αναπροσαρμογή υπολογίζεται μόνο στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς, εφόσον αυτή ξεπερνά τα 50 ευρώ. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση παίρνει με το ένα χέρι αυτό που υποτίθεται ότι δίνει με το άλλο. Ζητάμε την άμεση και πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι άδικα μέτρα που πρέπει να αρθούν.

Ερώτηση: Ανακοινώθηκε επίσης ένα επίδομα 400 ευρώ για τον Νοέμβριο. Δεν είναι μια ανακούφιση, έστω και προσωρινή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, γεμάτο αποκλεισμούς. Το επίδομα αυτό, συνολικού κόστους 879 εκατ. ευρώ, θα χορηγηθεί σε 2,2 εκατ. δικαιούχους, αλλά μόνο σε όσους είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος 64 ετών, που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα επιβίωσης, αποκλείεται. Αυτό είναι απαράδεκτο και διχαστικό. Εμείς διεκδικούμε τη χορήγηση αυτού του επιδόματος σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης (των δώρων), που μας αφαιρέθηκαν άδικα.

Ερώτηση: Ποια είναι η πραγματική εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος», σύμφωνα με τη δική σας ανάλυση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ζοφερή πραγματικότητα των αριθμών είναι αποκαλυπτική και διαψεύδει κάθε κυβερνητικό αφήγημα περί «στήριξης»:

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα μόλις 817 ευρώ καθαρά.

1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, δηλαδή πάνω από τους μισούς στη χώρα μας, λαμβάνουν έως 1.000 ευρώ μεικτά.

Και το πιο σοκαριστικό: 410.000 συνταξιούχοι ζουν με μόλις 500 ευρώ μεικτά.

Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να επιβιώσουν, να πληρώσουν νοίκι, λογαριασμούς, τρόφιμα και φάρμακα με ποσά που δεν φτάνουν ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Είναι μια κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης εντός του πληθυσμού των συνταξιούχων.

Ερώτηση: Πέρα από το οικονομικό σκέλος, ποια άλλα αιτήματα έχετε ενόψει της αυριανής κινητοποίησης;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ζήτημα της Υγείας είναι εξίσου κρίσιμο. Διεκδικούμε την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και τη διασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους συνταξιούχους. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν πληρώσει εισφορές μια ζωή να μην έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας και να αναγκάζονται να πληρώνουν από την πενιχρή σύνταξή τους για φάρμακα και εξετάσεις.

Ερώτηση: Τέλος, ως νεοσύστατο Κόμμα των Συνταξιούχων, ποιος είναι ο στόχος σας μέσα από αυτόν τον αγώνα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στόχος μας είναι να γίνουμε η ισχυρή φωνή των συνταξιούχων στο πολιτικό σκηνικό. Να μην είμαστε πλέον θεατές των αποφάσεων που μας αφορούν, αλλά συνδιαμορφωτές. Η αυριανή κινητοποίηση, με συγκεντρώσεις στην Πλατεία Κοτζιά, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και σε άλλες πόλεις, είναι η αρχή ενός νέου, δυναμικού κύκλου αγώνων. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να ενωθούν μαζί μας και να παλέψουμε μαζί για να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια που μας ανήκει. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε δικαιοσύνη. Απαιτούμε όσα μια ζωή έχουμε δουλέψει σκληρά.

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