Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο το 2021. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς της, ο καταδικασμένος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε τόσο πρωτόδικα, όσο και σε δεύτερο βαθμό.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρας Μάκου, η οποία μίλησε στον Alpha για την απώλεια της κόρης της και τη νέα δικαστική διαδικασία.

«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της…», ανέφερε, εκφράζοντας την οργή της για την απόφαση του καταδικασμένου να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του», συνέχισε η ίδια.

Η κ. Μάκου υπογράμμισε ότι η μεταμέλεια δεν αποδεικνύεται με λόγια, αλλά με έμπρακτη αναγνώριση της ευθύνης.

«Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τόνισε.

Η αίτηση αναίρεσης και οι ισχυρισμοί του καταδικασμένου

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, εξήγησε ότι ο καταδικασμένος κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, καθώς επιδιώκει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση μετά την απόφαση του Εφετείου.

Όπως διευκρίνισε, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, όπως είχε κάνει και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτοντας ομόφωνα τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση πλήρως τεκμηριωμένη, σημειώνοντας ότι η τελική κρίση για την αίτηση αναίρεσης ανήκει στον Άρειο Πάγο.

«Άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αρχική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου», ανέφερε ο Αλέξης Μαυραειδής και πρόσθεσε: «Προφανώς ο ίδιος επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Έχει επικαλεστεί ακόμη και τον Παόλο Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, μεταξύ των ισχυρισμών που έχει προβάλει ο καταδικασμένος περιλαμβάνονται ο μειωμένος καταλογισμός, ο βρασμός ψυχικής ορμής και η μεταμέλεια.

Η νέα δικαστική διαδικασία επαναφέρει την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς αντιμέτωπη με την υπόθεση, χρόνια μετά τη δολοφονία της. «Δεν μπορεί κι η οικογένεια να ησυχάσει, να βρίσκεται έξι χρόνια μετά και πάλι στα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση», επισήμανε ο Αλέξης Μαυραειδής.

Διαβάστε επίσης:

Παιανία: Συμμορία ξήλωσε καλώδια 25 χιλιομέτρων από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας – Η αξίας τους ξεπερνά το 1 εκατ.

Κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας από τους φοιτητές και πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός την Τετάρτη για δημόσια δωρεάν Παιδεία

«Θερμοκήπιο» με 255 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Αττική: Πάνω από 200.000 ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος – Τρεις συλλήψεις (Video)











