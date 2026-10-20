Κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας από τους φοιτητές και πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός την Τετάρτη για δημόσια δωρεάν Παιδεία

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Με απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας κορυφώνονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις για τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων.

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στην Υγεία και στο Δημόσιο διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καλύτερες υποδομές, αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης, με αιχμή το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και στέγασης. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, φοιτητές έχουν στήσει κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και φοιτητών, με κεντρικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

Στο κέντρο της Αθήνας στήθηκαν σκηνές από φοιτητικούς συλλόγους, στην πλατεία Συντάγματος, σε νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Οι φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στο δυσβάσταχτο, όπως καταγγέλλουν, κόστος σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι κινητοποιήσεις της Τρίτης αποτελούν τον «πρώτο σταθμό» του διημέρου, καθώς η σκυτάλη περνά αύριο, Τετάρτη, στους μαθητές. Με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής (mathites.gr), έχει απευθυνθεί κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία», ενώ απεργία έχουν προκηρύξει οι ενώσεις εκπαιδευτικών.

Οι φοιτητές παραμένουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Ταυτόχρονα, σκηνές στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας έχουν στήσει φοιτητές στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Οι φοιτητές δηλώνουν ότι έχουν την πρόθεση να κατασκηνώσουν όλο το βράδυ ενώ απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 11.30, την Τετάρτη, στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Μεταξύ άλλων, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αναβάθμιση των υποδομών και πρόσληψη καθηγητών, ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, αύξηση στεγαστικού επιδόματος, δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για όλους τους φοιτητές.

Πάτρα: Σκηνές στην πλατεία Γεωργίου

Με σκηνές έχει γεμίσει η πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, για τις διήμερες κινητοποιήσεις των φοιτητών που διαμαρτύρονται για τη δημόσια Παιδεία, το κόστος σπουδών και την φοιτητική μέριμνα.

Σκηνές έξω από την Περιφέρεια Ηπείρου στα Ιωάννινα

Στον χορό των κινητοποίησεων για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση μπαίνουν από σήμερα και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιωαννίνων.

Οι φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης και κρατικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας. Όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι τρέχουσες δαπάνες στέγασης και διαβίωσης έχουν γίνει δυσβάσταχτες, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι φοιτητές ανάρτησαν ένα γιγαντιαίο πανό μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας με το σύνθημα :«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία» και δήλωσαν αποφασισμένοι να φτάσουν τον αγώνα τους.

Με κεντρικό σύνθημα ότι «η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων», οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων: από την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων μέχρι την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, το κόστος σπουδών και τη δυσκολία εξασφάλισης προσιτής στέγης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στην Υγεία προβάλλουν τις δικές τους διεκδικήσεις για καλύτερες αποδοχές και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων, ανάλογα με τον κλάδο και τις αποφάσεις τους.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων: Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 , ενώ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το ωράριο με πρόσθετες στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει , ενώ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το ωράριο με πρόσθετες στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00. Νοσοκομειακοί γιατροί: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο: Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Στις κινητοποιήσεις για τη δημόσια Παιδεία συμμετέχουν, επίσης, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι, με δράσεις που ξεκινούν από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και κορυφώνονται την επόμενη ημέρα με τα συλλαλητήρια.

Οι συγκεντρώσεις

Τα απεργιακά ραντεβού έχουν οριστεί σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, με εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές να καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Αθήνα: Στις 12:00 στα Προπύλαια έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Την ίδια ώρα, η ΟΕΝΓΕ έχει ανακοινώσει κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Στις έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Την ίδια ώρα, η ΟΕΝΓΕ έχει ανακοινώσει κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Οικονομικών. Θεσσαλονίκη: Το συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου .

Το συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών έχει προγραμματιστεί για τις . Πάτρα: Συγκέντρωση έχει ανακοινωθεί για τις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου .

Συγκέντρωση έχει ανακοινωθεί για τις . Άλλες πόλεις: Αναμένονται παράλληλες δράσεις, με τα κατά τόπους συνδικαλιστικά όργανα να ανακοινώνουν τα σημεία και τις ώρες συγκέντρωσης.

Η Τρίτη 20 Οκτωβρίου αποτελεί την αφετηρία των φοιτητικών δράσεων στην Αθήνα, καθώς έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 18:00, ενώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης προβλέπονται συναυλία και διανυκτέρευση φοιτητών στην πλατεία.

Εκπαιδευτικοί: Μισθολογικές αυξήσεις, μόνιμοι διορισμοί και ασφαλή σχολεία

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι μόνιμοι διορισμοί και η άμεση κάλυψη των χιλιάδων κενών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.

Η ΔΟΕ επισημαίνει ότι οι οικονομικές απολαβές και οι συνθήκες εργασίας δυσκολεύουν την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αναπληρωτές και στους νεοδιόριστους, οι οποίοι συχνά καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αντιμετωπίζοντας υψηλά έξοδα μετακίνησης και στέγασης.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν:

Άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια , με τακτική συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών.

, με τακτική συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα , με ανώτατο όριο 15 μαθητών στο Νηπιαγωγείο και 20 στο Δημοτικό, όπως προτείνουν οι εκπαιδευτικοί.

, με ανώτατο όριο 15 μαθητών στο Νηπιαγωγείο και 20 στο Δημοτικό, όπως προτείνουν οι εκπαιδευτικοί. Ενίσχυση της χρηματοδότησης για αναλώσιμα, εξοπλισμό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στήριξη των αναπληρωτών και νεοδιόριστων, καθώς και εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και προστασία των εκπαιδευτικών από βία, στοχοποίηση και συνδικαλιστικές διώξεις.

Αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων τμημάτων και αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο οι ομοσπονδίες επικρίνουν ως μέσο κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, συνδέει την απεργία με την ανάγκη να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που επηρεάζουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους μαθητές.

Όπως υπογραμμίζει, οι διεκδικήσεις αφορούν την αξιοπρεπή διαβίωση των εκπαιδευτικών, την ασφάλεια στα σχολεία και την ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεση της Ομοσπονδίας στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και στην απαξίωση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών.

Μαθητές: Ελλείψεις, συγχωνεύσεις και ανησυχία για την ασφάλεια των σχολείων

Στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση συμμετέχει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, η οποία καλεί σε συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια, με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παντού ξεσηκωμός».

Οι μαθητές αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις σχολικές αίθουσες: ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα, αυξημένα έξοδα για σχολικές δραστηριότητες, εντατικοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας και περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, με τους μαθητές να επικαλούνται περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση των κτιρίων και των υποδομών. Παράλληλα, ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς και προσωπικό υποστήριξης, σύγχρονα εργαστήρια, κατάλληλους αθλητικούς χώρους, ενισχυτική διδασκαλία και δωρεάν, ασφαλείς σχολικές εκδρομές.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, ακόμη, η μείωση του κόστους στα σχολικά κυλικεία, η αντίθεση στις συγχωνεύσεις τμημάτων και στα σχέδια αλλαγών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και η εναντίωση στην καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Οι μαθητές καλούν τα σχολεία να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και να λάβουν αποφάσεις συμμετοχής, υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι συμβιβασμό με τις σημερινές ελλείψεις.

Φοιτητές: Στο επίκεντρο το κόστος σπουδών και η φοιτητική στέγη

Με το σύνθημα «Μετά τη Γαλλία, ήρθε η σειρά μας! Βγαίνουμε στους δρόμους για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη», το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Οι φοιτητές εστιάζουν στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα όσοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τα υψηλά ενοίκια, τα έξοδα διαβίωσης και οι ανάγκες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν εμπόδια στην ολοκλήρωση των σπουδών.

Βασικά αιτήματά τους είναι:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

για τα δημόσια πανεπιστήμια. Βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Πλαφόν στα ενοίκια και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής ενίσχυσης, με αλλαγές στα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Αντίθεση στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών και διεκδίκηση πτυχίων με ουσιαστική επαγγελματική αξία.

Στο πλαίσιο των δράσεων, οι φοιτητικοί σύλλογοι προγραμματίζουν συναυλία στο Σύνταγμα και διανυκτέρευση στην πλατεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν το αίτημα για δωρεάν σπουδές, ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής ζωής.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα: Κοινές ανησυχίες για το μέλλον της Παιδείας

Η αναφορά στη Γαλλία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των καλεσμάτων μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι επιχειρούν να συνδέσουν τις δικές τους διεκδικήσεις με τις κινητοποιήσεις νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Pauline, Γαλλίδα φοιτήτρια που βρίσκεται στο τρίτο έτος των σπουδών της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, περιγράφει τις ομοιότητες που διαπιστώνει ανάμεσα στα προβλήματα των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων. Όπως αναφέρει, το αυξανόμενο κόστος σπουδών, οι περικοπές στους προϋπολογισμούς, η μείωση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών θέσεων και η ανεπαρκής συντήρηση των σχολικών χώρων δημιουργούν κοινές ανησυχίες.

Η ίδια αναφέρεται, επίσης, στις κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία και καταγγέλλει τη χρήση αστυνομικής βίας απέναντι σε διαδηλωτές που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Παράλληλα, τονίζει ότι τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα, αλλά αποτελούν κατακτήσεις που συνδέονται με συλλογικούς αγώνες.

Το μήνυμά της είναι ένα κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις της Αθήνας, με κοινό στόχο την υπεράσπιση της δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά και την αμφισβήτηση της αστυνομικής βίας απέναντι σε μαθητές και διαδηλωτές.

Απεργία και στα νοσοκομεία: Τα αιτήματα των γιατρών

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, η ΟΕΝΓΕ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, θέτοντας στο επίκεντρο τις αποδοχές, τη στελέχωση και τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται, επίσης, ο διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών τους.

Η συμμετοχή των υγειονομικών διευρύνει το πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αναδεικνύοντας τις κοινές διεκδικήσεις για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες.

Τι θα ισχύσει στα σχολεία την Τετάρτη

Η απεργία της ΔΟΕ και οι στάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί γενικό κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργία. Εάν συμμετάσχει το σύνολο του προσωπικού μιας σχολικής μονάδας, ενδέχεται να μη διεξαχθούν μαθήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμα.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις διδακτικές ώρες από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ πιθανές πρόσθετες στάσεις εργασίας από τις τοπικές ΕΛΜΕ ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολές και στο πρωινό πρόγραμμα.

Πιθανές αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, επηρεάζοντας την ώρα αποχώρησης των μαθητών.

Οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου τους, ώστε να ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα και την αποχώρηση των παιδιών.

Η συμμετοχή σε μια συγκέντρωση δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαιολόγηση των απουσιών. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, εφόσον κάποιο μάθημα πραγματοποιείται κανονικά, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες φοίτησης για τους μαθητές που απουσιάζουν. Διαφορετική είναι η περίπτωση διδακτικής ώρας που δεν πραγματοποιείται εξαιτίας της συμμετοχής του εκπαιδευτικού στην απεργία.

Για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων, οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στη σχολική μονάδα.

Τι ισχύει για μετρό, λεωφορεία, ΗΣΑΠ και τραμ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων στα βασικά μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας στην απεργία της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει προγραμματισμένη απεργιακή διακοπή λειτουργίας του μετρό, του ΗΣΑΠ, του τραμ, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις και οι πορείες στο κέντρο της πρωτεύουσας ενδέχεται να επιφέρουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. Για ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία σταθμών του μετρό απαιτείται σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι επιβάτες καλό είναι να ενημερώνονται πριν από τη μετακίνησή τους από τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ, καθώς και από τη Hellenic Train για τυχόν αλλαγές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Μια κινητοποίηση με κοινό αίτημα την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας

Η απεργία της 21ης Οκτωβρίου φέρνει στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις διαφορετικών ομάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας, από τους εκπαιδευτικούς που ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς και ασφαλή σχολεία μέχρι τους μαθητές που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες μάθησης και τους φοιτητές που αναζητούν λύσεις στο κόστος σπουδών και στέγασης.

Την ίδια ημέρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο προβάλλουν αιτήματα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η έκταση των επιπτώσεων στην καθημερινότητα θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή στις απεργίες και τις στάσεις εργασίας, καθώς και από τις αποφάσεις των κατά τόπους συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το βασικό μήνυμα των κινητοποιήσεων, πάντως, είναι σαφές: εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές ζητούν μια δημόσια Παιδεία με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές και ίσες δυνατότητες μόρφωσης για όλους.

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