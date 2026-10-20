Νέα δεδομένα για τα διπλώματα οδήγησης: Κλήρωση εξεταστών, ψηφιακές ενστάσεις και νέο app για τον ΚΟΚ – Όλες οι αλλαγές

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Νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση και την εξέταση των υποψήφιων οδηγών, αλλά και αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας, δρομολογεί προγραμματική σύμβαση ύψους περίπου 2,1 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία υπεγράφη την Τρίτη, 20/10, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για οδηγούς και οχήματα.

Μεταξύ των προβλέψεων ξεχωρίζουν η κλήρωση των εξεταστών στις πρακτικές δοκιμασίες, η ψηφιακή καταγραφή των εξετάσεων, η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και η δημιουργία εφαρμογής για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Η υλοποίηση του έργου έχει ορίζοντα 24 μηνών και αποσκοπεί στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της οδικής ασφάλειας.

Οι τρεις άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η σύμβαση αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες υπηρεσίες μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», ή απευθείας από την πλατφόρμα https://drivers-vehicles.services.gov.gr, με κωδικούς TaxisNet.

Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών θα γίνει σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα συστήματα θα εγκατασταθούν στις κεντρικές υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΨΔ και θα διασυνδεθούν με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τρία βασικά πακέτα εργασιών:

Α) Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Ανάπτυξη και επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση και μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών.

Β) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με καταγραφή παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.

Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου.

Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη υποστήριξη της οδικής ασφάλειας.

Γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Ψηφιακή διαχείριση ολόκληρου του κύκλου των κρατικών πινακίδων, από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα έως την παραγγελία, την παραγωγή και την τελική απόδοση.

Αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας.

Διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου.

Καλύτερος έλεγχος και ιχνηλασιμότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πινακίδων.

Ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.). Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΥΜΕ και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια» και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και στην οδική ασφάλεια, η αξία αυτή μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Με τη νέα, 24μηνη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, προχωρούμε σε ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν διαδικασίες για πολίτες και επαγγελματίες. Κατάγομαι από τα Τρίκαλα, όπου υπάρχει μια τεράστια αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης και έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης. Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να το πετύχουμε. Και με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», τον Εθνικό Υπερυπολογιστή που εγκαινιάσαμε χθες, αποκτούμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια καλύτερη και ασφαλέστερη καθημερινότητα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε: «Με τη νέα προγραμματική σύμβαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, αναβαθμίζουν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και εκσυγχρονίζουν τη διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύουμε τη διαφάνεια, απλοποιούμε τις διαδικασίες και περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων οδήγησης, καθώς και για την καλλιέργεια μιας ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μετατρέποντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και ένα ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για όλους».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία: «Τα 2,8 εκατομμύρια ολοκληρωμένων ψηφιακών αιτήσεων δείχνουν τι έχει ήδη αλλάξει στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Από την ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων μέχρι την ανανέωση αδειών οδήγησης και την έκδοση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας, εξοικονομούμε χρόνο και μειώνουμε την ταλαιπωρία του πολίτη. Με τη νέα προγραμματική σύμβαση προχωρούμε στην ψηφιακή παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, στις ψηφιακές πρακτικές εξετάσεις και στο νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων, με έμφαση στη διαφάνεια και την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ θερμά τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την ομάδα του ΙΤΕ και τις ηγεσίες και τα στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων για την εξαιρετική συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σήμερα».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, σημείωσε: «Με τη νέα προγραμματική σύμβαση κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε σταθερά: περνάμε από τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν στην πράξη τη λειτουργία του κράτους. Μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς και οχήματα, εκσυγχρονίζουμε την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, με έμφαση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, και δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των κρατικών πινακίδων οχημάτων. O στόχος μας είναι σαφής: ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο για ένα κράτος που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμβάλλει έμπρακτα στην οδική ασφάλεια».

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παναγιώτης Τσακαλίδης, υπογράμμισε τη συνέχεια της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων: «Η νέα Προγραμματική Σύμβαση σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ – το οποίο έχει πρωτοποριακά συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μεταφορών της χώρας, αναπτύσσοντας λύσεις που συνδυάζουν επιστημονική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία με την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σύνθετα πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο έργο βασίζεται σε αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Για το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το έργο αυτό αποτελεί καλή πρακτική για τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα και η καινοτομία που παράγεται στη χώρα μπορούν να μετασχηματιστούν σε τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ουσιαστικό αντίκτυπο στη λειτουργία του κράτους και στην καθημερινότητα των πολιτών».

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