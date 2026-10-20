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20.10.2026 20:39

«Θερμοκήπιο» με 255 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Αττική: Πάνω από 200.000 ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος – Τρεις συλλήψεις (Video)

20.10.2026 20:39
kannavi

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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσαν τρία άτομα τα οποία καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου (skunk) και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Δευτέρας, 19/10, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, εντόπισαν 54χρονο και 49χρονη, και οι δύο αλβανικής υπηκοότητας, μέσα στο όχημα 49χρονης στην περιοχή της Λούτσας να κατέχουν, και για λογαριασμό του 27χρονου ημεδαπού συγκατηγορουμένου τους, 2 μαύρες σακούλες που περιείχαν κλώνους κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 27,6 κιλών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι των δύο αλλοδαπών στην Αθήνα, εντοπίστηκε η 49χρονη να κατέχει, για λογαριασμό και του 54χρονου, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 120 γραμμαρίων. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα οι δύο τους για λογαριασμό και του 27χρονου μαζί είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών. Στον χώρο εντοπίστηκαν, σε γλάστρες, 255 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 50 έως 160 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 27,600 κιλά κλώνων κάνναβης,
  • 255 δενδρύλλια κάνναβης,
  • 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 3.620 ευρώ,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
  • 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές,
  • πλαστική φιάλη νερού,
  • 29 πάνελ φωτισμού τύπου led
  • 56 γλάστρες,
  • εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (10 ανεμιστήρες εδάφους, 5 σακουλάκια που περιείχαν το καθένα δύο σάκους κενού αέρος, 2 θερμόμετρα, 4 δοχεία του ενός λίτρου με υγρό λίπασμα, εξαεριστήρας αγωγού, 29 μετασχηματιστές και  σωλήνας εξαερισμού).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών το προσδοκώμενο οικονομικό  όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων skunk, τη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης και το σύνολο των δενδρυλλίων, όπως και από τη διακίνηση αυτών, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Επιπλέον, σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις πλαστογραφίας, περί αλλοδαπών, ακόμη και για βιασμό.

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