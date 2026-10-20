Παιανία: Συμμορία ξήλωσε καλώδια 25 χιλιομέτρων από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας – Η αξίας τους ξεπερνά το 1 εκατ.

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Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε καλώδια χαλκού από το εργοτάξιο γνωστής γαλλικής εταιρείας στην Παιανία.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 13 άτομα από Ελλάδα, Βουλγαρία και Μπαγκλαντές. Οι δράστες έμπαιναν στο εργοτάξιο τις βραδινές ώρες και ξήλωναν τα καλώδια, τα έκαιγαν σε ερημικές τοποθεσίες και έπαιρναν τον χαλκό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας έφτασαν στα ίχνη τους με τη βοήθεια οπτικού υλικού και δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η συμμορία κατάφερε να ξηλώσει συνολικά καλώδια μήκους 25 χιλιομέτρων, που η αξία τους να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

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