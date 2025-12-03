Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δράστης ενώπιον του Εφετείου

Στα «κενά μνήμης» και την ψυχική αποδιοργάνωση που βρισκόταν λίγο πριν τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο, επικεντρώθηκε ο δολοφόνος της 26χρονης κατά την απολογία του ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στη Σύρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, με το δικαστήριο να απορρίπτει τότε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών και να του επιβάλλει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σε μια προσπάθεια για μείωση της ποινής του, ο δράστης περιέγραψε αναλυτικά την εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων τις ημέρες πριν τη δολοφονία, λέγοντας ότι τους παρακολουθούσε drone και ότι ένιωθε ότι «έβραζε μέσα του», με τη μνήμη του να παρουσιάζει επιλεκτικά «κενά».

Τα επιλεκτικά «κενά μνήμης» και η «υπό πίεση» ομολογία

Μεταξύ άλλων, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι «δεν κατάλαβε τι έγινε» και «δε θυμάται» τον λόγο που έριξε το αυτοκίνητο στην πλαγιά, αλλά ούτε και πώς κατέληξε η 26χρονη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα.

Η μνήμη του, ωστόσο, «επανέρχεται» μετά την πρόσκρουση, με τον ίδιο να λέει ότι θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει «βοήθεια» και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, σε ερώτηση του εισαγγελέα για το τι πιστεύει ότι έγινε τελικά έγινε, και πώς έπεσε από τον γκρεμό η νεαρή κοπέλα, ο ίδιος απάντησε ότι: «Πιστεύω, όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Ο δράστης αμφισβήτησε και την αρχική του ομολογία, όπου είχε ισχυριστεί ότι πάνω στον καβγά που ακολούθησε της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου τους είχε σπρώξει την κοπέλα δύο φορές, ρίχνοντάς τη στα βράχια και εν συνεχεία στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η ομολογία του δόθηκε υπό πίεση και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που «ό,τι και να του έλεγαν, θα έλεγε ναι», χαρακτηρίζοντάς την ως «ομολογία ενός ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση».

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισήμανε ότι ο δράστης θυμάται με ακρίβεια τα γεγονότα πριν και μετά, αλλά όχι τη δολοφονία, με τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς να επιμένει, ότι «δεν μπορώ να το επαναφέρω», εκφράζοντας τύψεις και πόνο για την απώλεια της κοπέλας.

