Χειροπέδες σε ζευγάρι για κακοποίηση των 8 παιδιών τους στην Κρήτη: Η καταγγελία γειτόνισσας που οδήγησε στη σύλληψη

Συνελήφθησαν ο 44χρονος πατέρας και η 32χρονη μητέρα 8 παιδιών στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή.

Γειτόνισσα που κρατούσε ανά διαστήματα τα παιδιά και είχε παρατηρήσει κάποιες περίεργες συμπεριφορές εκ μέρους του, υπέβαλε καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Παράλληλα, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας, περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι τα ανήλικα ζούσαν σε άσχημο περιβάλλον.

Τα παιδιά βρίσκονται υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους. Τις επόμενες μέρες θα τα εξετάσει ιατροδικαστής ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης, σύμφωνα με το cretalive.

Ο 44χρονος πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η 32χρονη μητέρα κατηγορείται για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Τους ασκήθηκε, επίσης, δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα. Οι γονείς έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

