Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές, αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με γενικευμένες βροχοπτώσεις να επηρεάζουν την Ελλάδα και τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, και την ΕΜΥ να εκδίδει νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
Από σήμερα, Τετάρτη 3/12, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει από τα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο από αύριο, Πέμπτη, ως και το πρωί του Σαββάτου, αναμένονται ακραία φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την Πέμπτη και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 06/12, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.
Όπως επισημαίνεται, οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη ένταση, αλλά και μεγάλη διάρκεια, με τα ισχυρά φαινόμενα να συνοδεύονται σε πολλές περιοχές από τοπικές χαλαζοπτώσεις, και, κατά διαστήματα, από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Αύριο, Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, φαίνεται πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.
Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα (03/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις εξής περιοχές:
Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για επικίνδυνα και επίμονα καιρικά φαινόμενα σε 9 περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
📌 Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
📌 Δεδομένου ότι το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο-με άλλα χαρακτηριστικά, – θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Σε άλλη του ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στις περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:
«Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.
Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.
📌Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο παρατηρούμε ότι :
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Για αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και επικίνδυνους κεραυνούς κάνει λόγο σε δική του ανάρτηση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας ότι αναμένεται αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.
Για κακοκαιρία που θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα μιλά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι αναμένεται «πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες», και προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων σε μεγάλο τμήμα της χώρας.
Ο ίδιος αναφέρει ότι σε Πήλιο, Βόλο, Λάρισα και Πιερία τα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ακραία, ενώ για την Αττική επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο τα ύψη βροχής, όσο το γεγονός ότι «έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης».
Ο Γιάννης Καλλιάνος, από την πλευρά του, τονίζει ότι η κακοκαιρία οφείλεται σε οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Ο ίδιος τονίζει ότι αναμένονται ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, που θα φτάσουν τα 7-8 και, κατά τόπους, τα 9 μποφόρ.
