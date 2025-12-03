search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.12.2025 15:00

Ένταση μεταξύ οδηγών ταξί και ΜΑΤ έξω από το υπ. Μεταφορών – Χημικά και «καρεκλοπόλεμος» (video)

Ένταση και μικροεπεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ οδηγών ταξί και ΜΑΤ, έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο, ζητώντας να συνομιλήσουν με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, με τους οδηγούς ταξί να απαντούν, πετώντας καρέκλες.

