Αυξάνονται τα μπλόκα των αγροτών: Κλειστοί δρόμοι και διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, επεισόδια και στο Κιάτο 

Οσο περνούν οι ώρες, αυξάνονται και τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην το κουνήσουν από τις εθνικές οδούς έως ότου κερδίσουν αυτή τη «μάχη» που δίνουν για να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, την ώρα που ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο, αλλά ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».

Βόρεια Ελλάδα

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12.45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό».

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων». Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει συμβολικά ανάλογα με την απόφαση που λαμβάνει η συνέλευση των αγροτών. Στα διόδια σε ένδειξη αλληλεγγύης βρέθηκαν εκεί, επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί.

Στερεά Ελλάδα

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στη Στερεά Ελλάδα, με παραγωγούς από Φθιώτιδα και Βοιωτία να κλιμακώνουν τις δράσεις τους με μπλόκα.

Το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο. Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά. Όπως δηλώνουν, στόχος τους είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου. Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Αταλάντης, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την Πολιτεία.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Κόρινθος

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών. Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λάρισα

Περισσότεροι από 1.300 αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας όπου έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού. Η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών.

Οι πληροφορίες από τους ίδιους τους αγρότες αναφέρουν ότι το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα στη μέρα, καθώς ομάδες από χωριά του Δήμου Τυρνάβου ετοιμάζονται να φτάσουν στο σημείο. Στο μπλόκο βρίσκονται ήδη αγρότες από τη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Η κυκλοφορία από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται μέσω του κόμβου Κιλελέρ, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η εκτροπή γίνεται από τον κόμβο του Κάμπου, δύο χιλιόμετρα πριν από το σημείο του αποκλεισμού.

Ιωάννινα

Στην Ηπειρο, από τις 12 το μεσημέρι αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Εβρος

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων προχώρησαν οι αγρότες του Έβρου, με περίπου 200 τρακτέρ, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση των μεγάλων φορτηγών. Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για Ι.Χ. οχήματα και λεωφορεία, τα οποία συνεχίζουν να περνούν κανονικά προς και από την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, περίπου 50 φορτηγά έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στην είσοδο του τελωνείου, αδυνατώντας να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, ενώ η αστυνομία έχει εντοπίσει και άλλα οχήματα καθηλωμένα στην περιοχή του Διδυμοτείχου.

Χαλκιδική

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

