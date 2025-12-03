Aγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα – Φορτηγά και ταξί δίπλα στα τρακτέρ – Μητσοτάκης: Κατανοούμε, αλλά «οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» (Video)

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες, και μάλιστα τα ενισχύουν διαρκώς, ειδικά στη Νίκαια και στον Ε65. Μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα βρίσκονται απο το πρωί κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι αλλά και αυτοκινητιστές καθώς και ιδιοκτήτες ταξί.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέα μπλόκα, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών αλλά και συμβολικό κλείσιμο λιμανιών.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Οικονομικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές – ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω – από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. θα είναι οι συνολικές πληρωμές». Ο πρωθυπουργός διαχώρισε «εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση» και τόνισε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι «διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο».

Μακεδονία

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα μαζεύτηκαν και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης.

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου.

Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας.

Σήμερα αναμένονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Από την 1η Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται και στην είσοδο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ, όπως αποφάσισαν στη χθεσινοβραδινή σύσκεψή τους, εντός της ημέρας θα κινηθούν προς τον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Στον κόμβο Κουλούρας, επίσης στην Ημαθία, βρίσκονται από χθες (2 Δεκεμβρίου) αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν, χθες, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση Λευκώνα και πρόθεσή τους είναι να φτάσουν το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Την ίδια στιγμή, άλλοι συνάδελφοί τους έχουν αποφασίσει να κινηθούν στον κόμβο Κερδυλλίων.

Θεσσαλία

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται με τρακτέρ τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο – διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να στηθεί νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Ενισχύεται διαρκώς και το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση διεκδικούν λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Χατζηδάκης: Ανοιχτή για διάλογο η πόρτα της κυβέρνησης – 1,2 δισ. θα δοθούν τον Δεκέμβριο

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας.

Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν συναντηθεί κατ’ επανάληψη με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι’ αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

