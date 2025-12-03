Στο πλευρό των αγροτών η ΟΛΜΕ: «Είμαστε μαζί σας – Στέλνουμε μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης»

Τις αγροτικές κινητοποιήσεις στηρίζει με ψήφισμα της η ΟΛΜΕ στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης με ψήφισμά της,

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ «καλεί όλες τις ΕΛΜΕ και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμπαρασταθούν και να συμπαραταχθούν με τα δίκαια αιτήματα των αγροτών με κάθε τρόπο».

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα: «Είμαστε μαζί σας. Οι αγρότες θα νικήσουν! Η Αγροτιά, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μια φωνή και μια γροθιά απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που τσακίζει τις ζωές μας».

Όλη η ανακοίνωση:

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρετίζει και στηρίζει τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγωνιστές αγρότες-κτηνοτρόφους σε πολλά σημεία της χώρας. Στηρίζουμε τον αγώνα του αγροτικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη για αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία.

Στεκόμαστε απέναντι στην πολιτική που εμπορευματοποιεί, υποβαθμίζει το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά, που έχει διαμορφώσει μια αφόρητη κατάσταση μέσα στα σχολεία, που επιβάλλει περικοπές στο όνομα ενός δημοσιονομικού εξορθολογισμού. Είναι αυτή η πολιτική που χτυπά κάθε εργασιακό μας δικαίωμα, που διαμορφώνει ένα πλαίσιο θεσμικής λειτουργίας και νοοτροπιών που λειτουργεί ως «θερμοκήπιο» για σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιβάλλει την 13ωρη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, την ευελιξία στα ωράρια, τους μισθούς πείνας, που δεν παίρνει μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς γιατί τα θεωρεί κόστος. Την ίδια στιγμή προετοιμάζονται πολεμικά σχέδια, και σχηματοποιείται μία πολεμική οικονομία ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και περικοπών των κοινωνικών δαπανών.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών έστειλε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις καταστολής για να εμποδίσει τις δίκαιες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στέλνουμε μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης. Το εργατικό κίνημα, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, μαζί με το κίνημα των αγροτών παλεύουμε για να μπορούμε σήμερα να ζούμε με αξιοπρέπεια στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας.

Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και γι’ αυτό θα δικαιωθεί.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμπαρασταθούν και να συμπαραταχθούν με τα δίκαια αιτήματα των αγροτών με κάθε τρόπο».

