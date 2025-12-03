Επική ατάκα Σερραίου αγρότη για τις κινητοποιήσεις: «Έτσι κι αλλιώς θα πάμε φυλακή, ας κλείσουμε τον Προμαχώνα» (video)

Η απόγνωσή τους στην κατάσταση που έχουν περιέλθει, αλλά και η αποφασιστικότητά τους να πάνε μέχρι τέλους με τις κινητοποιήσεις τους, αποτυπώνεται σε μια δήλωση ενός αγρότη από τις Σέρρες.

Ο αγρότης, μιλώντας σε ΜΜΕ, είπε πως «είτε σήμερα, είτε αύριο, θα φτάσουμε στον Προμαχώνα» τονίζοντας πως παρά την παρεμπόδιση από την αστυνομία, δεν έχουν πλέον τίποτε να χάσουν.

«Μόνο εκεί θα πάμε. Η Αστυνομία να κάνει την δουλειά της. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε στην φυλακή. Από αυτά που χρωστάμε και από τα κατασχετήρια που μας έχουν διαλύσει. Ο βρεγμένος στη βροχή φοβάται;» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα – Μητσοτάκης: Κατανοούμε, αλλά «οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» (Video)

Συναγερμός στην Επίδαυρο – Αγνοείται 65χρονος ψαράς

Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες