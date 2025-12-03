search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:33
03.12.2025 13:14

Επική ατάκα Σερραίου αγρότη για τις κινητοποιήσεις: «Έτσι κι αλλιώς θα πάμε φυλακή, ας κλείσουμε τον Προμαχώνα» (video)

03.12.2025 13:14
trakter-promaxonas

Η απόγνωσή τους στην κατάσταση που έχουν περιέλθει, αλλά και η αποφασιστικότητά τους να πάνε μέχρι τέλους με τις κινητοποιήσεις τους, αποτυπώνεται σε μια δήλωση ενός αγρότη από τις Σέρρες.

Ο αγρότης, μιλώντας σε ΜΜΕ, είπε πως «είτε σήμερα, είτε αύριο, θα φτάσουμε στον Προμαχώνα» τονίζοντας πως παρά την παρεμπόδιση από την αστυνομία, δεν έχουν πλέον τίποτε να χάσουν.

«Μόνο εκεί θα πάμε. Η Αστυνομία να κάνει την δουλειά της. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε στην φυλακή. Από αυτά που χρωστάμε και από τα κατασχετήρια που μας έχουν διαλύσει. Ο βρεγμένος στη βροχή φοβάται;» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα – Μητσοτάκης: Κατανοούμε, αλλά «οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» (Video)

Συναγερμός στην Επίδαυρο – Αγνοείται 65χρονος ψαράς

Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες

PANOS_KAMMENOS_NEW_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκνευρισμός Καμμένου με Πορτοσάλτε: «Έχω αποσυρθεί αλλά μετά την επίθεση του το ξανασκέφτηκα»

taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία στην Αττική

hatzidakis-kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

SD
ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δράστης ενώπιον του Εφετείου

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

