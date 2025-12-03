search
03.12.2025 14:32

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα

03.12.2025 14:32
credit: Shutterstock

Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγείται, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 16χρονος που συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Μετά τη σύλληψή του, ο ανήλικος ομολόγησε δύο ακόμη κλοπές δίκυκλων μηχανών, τις οποίες τέλεσε τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ίδιος φέρεται να διαθέτει ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταστεί κατηγορούμενος, πάλι για κλοπές, και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις εξηγήσεις που έδωσε στην απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτησή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ζήτημα για το οποίο θα αποφασίσει η ανακρίτρια.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

