Όλο λάθος: 16χρονος χωρίς δίπλωμα, οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα!

Τίποτα… νόμιμο δεν έκανε ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη στον όποιο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 11.350 ευρώ,

Ο 16χρονος οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αρχικά αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο 16χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πατέρας και γιος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

