ΕΛΛΑΔΑ

02.12.2025 09:47

Όλο λάθος: 16χρονος χωρίς δίπλωμα, οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα!

02.12.2025 09:47
peripoliko new

Τίποτα… νόμιμο δεν έκανε ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη στον όποιο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 11.350 ευρώ,

Ο 16χρονος οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αρχικά αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο 16χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πατέρας και γιος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

markopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση και αποχωρήσεις από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

lanthanon-xwros
ADVERTORIAL

Εθνική Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση στο εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για νέους καλλιτέχνες ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΧΩΡΟΣ

EYDAP-1
ADVERTORIAL

Ο μεγάλος διαγωνισμός eBILL της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται έως τις 9 Ιανουαρίου 2026

vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαθμιαία επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Τρίτης – Έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή, πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

mouseio-kallas-3
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμά την ημέρα γέννησης της θρυλικής σοπράνο

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

