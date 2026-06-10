ΔΕΗ και Vodafone ενώνουν τις δυνάμεις τους και αλλάζουν τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών

Νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών δημιουργεί η σύμπραξη της ΔΕΗ με τη Vodafone Ελλάδας στον τομέα των οπτικών ινών, μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στις ψηφιακές υποδομές και διαμορφώνει έναν νέο ισχυρό πόλο στην αγορά.

Οι δύο όμιλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρείας, με ισότιμη συμμετοχή 50-50, η οποία θα προκύψει από τη συνένωση της ΔΕΗ FiberGrid, θυγατρικής τουΟμίλου ΔΕΗ, και της Fiber2All, θυγατρικής της Vodafone Ελλάδας. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, γνωστών ως FTTH.

Πρόκειται για μια συμφωνία με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα, καθώς φέρνει κοντά έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της χώρας με έναν διεθνή τηλεπικοινωνιακό πάροχο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού και ανάπτυξης.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος χονδρικής, προσφέροντας πρόσβαση στις υπηρεσίες της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, το νέο σχήμα δεν περιορίζεται σε μια διμερή επιχειρηματική συνεργασία, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική υποδομή πάνω στην οποία θα στηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Το μέγεθος του εγχειρήματος είναι σημαντικό. Το δίκτυο 100% οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid έχει ήδη φτάσει σε 1,88 εκατομμύρια νοικοκυριά, από τα οποία περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Την ίδια στιγμή, το δίκτυο FTTH της Vodafone καλύπτει περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Η συνένωση αυτών των υποδομών δημιουργεί έναν παίκτη με μεγάλη κλίμακα, ικανό να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση από τον χαλκό στις υπερυψηλές ταχύτητες. Παράλληλα, ενισχύει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο υποδομών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους παρόχους να αξιοποιήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο νέας γενιάς.

Για τη ΔΕΗ, η συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική μετατόπιση του ομίλου προς τον ρόλο μιας εταιρείας κρίσιμων υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών, πέρα από την παραδοσιακή δραστηριότητα στην ενέργεια. Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέσα από την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών της αποτελεί βασικό κομμάτι του μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο powertech οργανισμό.

Για τη Vodafone Ελλάδας, η σύμπραξη επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου της και ενισχύει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία επενδύει στη μετάβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τα παλαιότερα δίκτυα χαλκού στις οπτικές ίνες, με στόχο την παροχή ταχύτερης και πιο αξιόπιστης συνδεσιμότητας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί και μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά: οι τηλεπικοινωνίες δεν αποτελούν πλέον πεδίο αποκλειστικά των παραδοσιακών παρόχων, αλλά ανοίγουν σε ομίλους που διαθέτουν υποδομές, κεφάλαια και τεχνογνωσία για να στηρίξουν την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με τη δημιουργία της κοινής εταιρείας, ΔΕΗ και Vodafone επιχειρούν να βάλουν την Ελλάδα σε ταχύτερη τροχιά ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς. Και εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί με την ταχύτητα που απαιτεί η αγορά, η σύμπραξη αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για την πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις οπτικές ίνες.

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