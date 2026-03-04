ΔΕΗ vs ΟΤΕ: Η πρόκληση στην αυτοκρατορία των οπτικών ινών – Οι αριθμοί, τα δεδομένα και τα ολοκληρωμένα προϊόντα utility

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει κάποια ουσιαστική πίεση ή επίδραση στα νούμερά μας. Θα δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση». Τάδε έφη Κώστας Νεμπής, CEO του ΟΤΕ στην πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες. Σημείωσε, δε ότι για τον όμιλο του ότι ο αντίκτυπος της εισόδου της ΔΕΗ στη μάχη των οπτικών ινών είναι μικρός. Και σε αυτό ο manager μπορεί να έχει δίκιο σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του 2025, με τη διαφορά ότι τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία. Προφανώς σημείωσε, δε, και το «θα δούμε»…

Η ελληνική αγορά οπτικών ινών έχει εισέλθει από μηνών σε μια νέα φάση όπου η μέχρι πρότινος σχεδόν αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία του ΟΤΕ αρχίζει να δοκιμάζεται. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την ταχεία επέκταση της ΔΕΗ μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ FiberGrid, η οποία εξελίσσεται σε έναν συστημικό παίκτη υποδομών, με δυνατότητα να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Η μέχρι σήμερα εικόνα δείχνει ότι ο ΟΤΕ παραμένει ισχυρός: Έχει ήδη καλύψει περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με FTTH, στοχεύει στα 2,4 εκατ. έως το 2026 και περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030, με μερίδιο 34% στους συνδρομητές FTTH και συνολικό μερίδιο 45–55% στην ευρυζωνική αγορά.

Σε επίπεδο συνδρομητών, το 34% των FTTH γραμμών της αγοράς εξυπηρετούνται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ (από 26% ένα χρόνο πριν). Από τους περίπου 567.000 πελάτες FTTH του ομίλου, το 83% βασίζεται σε ιδιόκτητη υποδομή. Επιπλέον, σχεδόν το 47% των FTTH συνδρομητών που βρίσκονται σε άλλους παρόχους χρησιμοποιούν το δίκτυο ΟΤΕ μέσω χονδρικής. Αυτό είναι και μια σημαντική λεπτομέρεια: Ο ΟΤΕ δεν είναι απλώς πάροχος υπηρεσιών, αλλά ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου τμήματος της υποδομής πάνω στην οποία λειτουργεί η αγορά. Έτσι, περίπου το 75% των πελατών του διαθέτει συνδυαστικά πακέτα (σταθερή, κινητή, τηλεόραση), γεγονός που δημιουργεί υψηλό βαθμό «δέσμευσης» και περιορίζει τη μετακίνηση προς ανταγωνιστές.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την έως τώρα σταθερή εικόνα, η δυναμική αλλάζει.

Η ΔΕΗ δεν είναι «άλλος ένας πάροχος»

Η ΔΕΗ δεν εισήλθε στην αγορά ως λιανικός ανταγωνιστής που απλώς διεκδικεί πελάτες. Μπαίνει ως εναλλακτικός ιδιοκτήτης υποδομών, επίσης με πανελλαδικό δίκτυο (εξ ου και πολλοί παρατήρησαν τις τεχνικές παρεμβάσεις στους πυλώνες της γειτονιάς τους πέρυσι). Μέχρι το 2025 έχει ήδη φτάσει περίπου 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυο FTTH, με στόχο τα 3 εκατ. έως το 2028. Το συνολικό επενδυτικό της πλάνο αγγίζει τα €900 εκατ. — ποσό εξαιρετικά υψηλό για έναν νέο τηλεπικοινωνιακό παίκτη.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε λίγα χρόνια η ΔΕΗ θα διαθέτει δίκτυο κλίμακας σχεδόν συγκρίσιμης με εκείνο του ΟΤΕ σε απόλυτους αριθμούς κάλυψης. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το FTTH αυξάνει ραγδαία τη διείσδυσή του (από 8,2% σε πάνω από 14% της συνολικής ευρυζωνικής αγοράς μέσα σε έναν χρόνο).

Η πραγματική απειλή, επομένως, δεν βρίσκεται στο σημερινό μερίδιο. Βρίσκεται στην ταχύτητα ανάπτυξης και στην επενδυτική τροχιά, τα επόμενα χρόνια.

Η τιμολογιακή πίεση ως εργαλείο στρατηγικής

Η εμπορική πολιτική της ΔΕΗ είναι επιθετική: 500 Mbps από €17,90 και 1 Gbps από €19,90. Σε μια αγορά όπου τα παραδοσιακά τιμολόγια κινούνταν σε υψηλότερα επίπεδα, η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα νέο «σημείο αναφοράς» για την αξία της gigabit σύνδεσης.

Ακόμη κι αν η άμεση μετακίνηση πελατών είναι περιορισμένη, η ύπαρξη ενός τόσο χαμηλού τιμολογιακού σημείου πιέζει τα περιθώρια κέρδους ολόκληρης της αγοράς. Ο ΟΤΕ μπορεί να διατηρεί σήμερα υψηλή κερδοφορία, όμως η διατήρησή της σε ένα περιβάλλον διαρκούς τιμολογιακής πίεσης δεν θα είναι δεδομένη.

Το 75% των πελατών του ΟΤΕ διαθέτει bundled προϊόντα (σταθερή–κινητή–TV), κάτι που λειτουργεί ως άμυνα. Όμως η ΔΕΗ έχει ένα διαφορετικό, δυνητικά ισχυρό όπλο: Τη δυνατότητα μελλοντικού συνδυασμού ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Ένα ενιαίο τιμολόγιο ρεύματος + Internet θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους του ανταγωνισμού, ιδίως σε νοικοκυριά που αναζητούν συνολική μείωση κόστους.

Η μάχη των κεφαλαίων…

Ο ΟΤΕ έχει ήδη επενδύσει πάνω από €3 δισ. σε υποδομές FTTH και συναφείς τεχνολογίες. Διαθέτει την οικονομική ισχύ για να συνεχίσει επιθετικά. Όμως η διαφορά φάσης είναι κρίσιμη: Μεγάλο μέρος των επενδύσεών του έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με σημαντικό sunk cost.

Από την άλλη, η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης. Τα €900 εκατ. που σχεδιάζει να επενδύσει δεν αφορούν διατήρηση θέσης αλλά επέκταση. Η ταχεία ανάπτυξη από 1,7 εκατ. σε 3 εκατ. καλύψεις σε λίγα χρόνια σημαίνει ότι η αγορά θα αποκτήσει δεύτερο ισχυρό πυλώνα υποδομών σχεδόν πανελλαδικής εμβέλειας.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο ΟΤΕ πιθανόν να μην είναι πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης κρίσιμης μάζας FTTH δικτύου. Η διαπραγματευτική ισχύς στη χονδρική αγορά θα μεταβληθεί, ενώ και οι υπόλοιποι πάροχοι (Vodafone, Nova) θα έχουν εναλλακτική υποδομή για να στηρίξουν τις υπηρεσίες τους.

Οι άλλοι μεγάλοι πάροχοι (Vodafone και Nova) κινούνται περίπου στο 25–35% και 15–25% αντίστοιχα.

Το FTTH, όμως, αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό: Από 8,2% των ευρυζωνικών γραμμών πριν έναν χρόνο σε πάνω από 14% σήμερα. Η ζήτηση για gigabit συνδέσεις αυξάνεται, και μαζί της αυξάνεται και η σημασία της ιδιοκτησίας υποδομών.

Εάν η ΔΕΗ φτάσει τα 3 εκατ. καλύψεις, η Ελλάδα θα διαθέτει ουσιαστικά δύο μεγάλα δίκτυα FTTH με πανελλαδική εμβέλεια. Αυτό από μόνο του μεταβάλλει τη δομή της αγοράς, ανεξάρτητα από τα άμεσα μερίδια.

…και η πιθανότητα μεταβολής του μοντέλου της αγοράς

Σήμερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ΟΤΕ δεν έχει δεχθεί ουσιαστικό πλήγμα στα οικονομικά του. Όμως οι αγορές δεν ανατρέπονται σε έναν χρόνο. Ανατρέπονται όταν δημιουργείται μια δεύτερη κρίσιμη υποδομή με επαρκή πελατειακή βάση και πιέζονται τα περιθώρια κέρδους του leader ή αλλάζει η καταναλωτική συμπεριφορά. Η ΔΕΗ φαίνεται να κινείται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση.

Αν φτάσει πράγματι τα 3 εκατ. καλύψεις έως το 2028, η αγορά θα είναι ουσιαστικά δύο πόλων.

Το νέο τοπίο

Σήμερα, ο ΟΤΕ (και ο manager του δεν έχει άδικο ως προς αυτό) εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα σε μερίδιο, υποδομές και κερδοφορία. Αντιμετωπίζει όμως έναν «υβριδικό αντίπαλο»: Η ΔΕΗ, έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει έναν διαρθρωτικό ανταγωνιστή.

Τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια θα είναι καθοριστικά. Εάν η ΔΕΗ επιτύχει τους στόχους κάλυψης και ενισχύσει την πελατειακή της βάση, η αγορά θα λειτουργεί σε διπολικό πλαίσιο. Αντίθετα, εάν η μετατροπή της κάλυψης σε ενεργούς συνδρομητές αποδειχθεί πιο αργή, ο ΟΤΕ θα διατηρήσει την υπεροχή του με περιορισμένες αναταράξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η «μάχη» των οπτικών ινών δεν αφορά μόνο τις δύο εταιρείες. Αφορά τη διαμόρφωση της ψηφιακής ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας – και αυτή η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της.

