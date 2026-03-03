Σταθερή κερδοφορία στα 4,63 δισ. για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες το 2025

Θετικό ήταν το αποτύπωμα του 2025 για τις συστημικές τράπεζες, με τα τελικά αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τον στρατηγικό σχεδιασμό που είχαν παρουσιάσει στις αρχές του έτους. Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, το τελευταίο τρίμηνο αποδείχθηκε καθοριστικό, οδηγώντας σε βελτιωμένη τελική εικόνα για το σύνολο του κλάδου.

Σε ενοποιημένη βάση, τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 4,63 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 4,59 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας οριακή αύξηση 1%. Υπενθυμίζεται ότι στο εννεάμηνο είχε καταγραφεί αθροιστική μείωση κερδών περίπου 6%, γεγονός που καθιστά την ανάκαμψη του τέταρτου τριμήνου ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας.

Η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,412 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2024. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 2,549 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7% στα 770 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανάπτυξης στις εργασίες δικτύου, διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Η τράπεζα ανακοίνωσε διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους, μέσω μερίσματος και επαναγοράς μετοχών.

Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,259 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,136 δισ. ευρώ (-9,3%), αντανακλώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 9,8% στα 469 εκατ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 9,7 δισ. ευρώ και τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ. Η διοίκηση προχωρά σε διανομή 60% των καθαρών κερδών.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 0,4%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,903 δισ. ευρώ (-8,9%), ενώ τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 696 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4%. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 4 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αναθεωρημένο στόχο, με εκταμιεύσεις νέων δανείων 13,3 δισ. ευρώ. Η πρόθεση διανομής κερδών διαμορφώνεται στο 55%.

Η Alpha Bank εμφάνισε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κερδοφορίας, με καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,3%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,610 δισ. ευρώ (-2,2%), ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,7% στα 501,3 εκατ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ και η διανομή κερδών τοποθετείται επίσης στο 55%.

Συνολικά, το 2025 χαρακτηρίστηκε από σταθερή κερδοφορία, ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και διατήρηση της πιστωτικής επέκτασης, παρά τη μερική υποχώρηση των εσόδων από τόκους σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι διοικήσεις εμφανίζονται προσανατολισμένες στη συνέχιση της χρηματοδότησης της οικονομίας και στη διατήρηση πολιτικής επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους την επόμενη περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Οι δοκιμές drones το 2026 ανοίγουν νέο επενδυτικό πεδίο για την ελληνική τεχνολογία

Η ΔΕΗ μειώνει έως 23% τα τιμολόγια ρεύματος ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Premia Properties αύξησε κέρδη, ενεργητικό και επενδύσεις ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της σε Ελλάδα και εξωτερικό