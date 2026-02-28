Premia Properties αύξησε κέρδη, ενεργητικό και επενδύσεις ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της σε Ελλάδα και εξωτερικό

Καθαρά κέρδη ύψους 45,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Premia Properties το 2025, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Την ίδια περίοδο, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε στα 736,8 εκατ. ευρώ, από 525 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας την ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Στο τέλος του 2025, η Premia διαχειριζόταν 75 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 576.000 τετραγωνικών μέτρων, με τη συνολική αξία των επενδύσεων να διαμορφώνεται στα 692,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 39% σε ετήσια βάση. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 7,1%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ανήλθε σε 10,5 έτη.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά εξαγορών και επενδύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το οινοποιείο Σεμέλη με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικά ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία της στον τομέα της φοιτητικής κατοικίας με την απόκτηση δύο κτιρίων σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους απέκτησε επιπλέον ακίνητα σε Αθήνα, Βόλο και Ρόδο.

Το 2025 σηματοδότησε και την πρώτη διεθνή επένδυση της εταιρείας, με την απόκτηση ξενοδοχειακής μονάδας στις Κανάριες Νήσους. Η διεύρυνση της παρουσίας στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε με την εξαγορά δύο επιπλέον μονάδων στην Κω, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026.

Παράλληλα, η Premia προχώρησε στην πώληση πέντε ακινήτων, μεταξύ των οποίων οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη, αποκομίζοντας κέρδος 1,1 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε στα 279,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 396,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή βάση ενισχύθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας αναβαθμίστηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους από την ICAP CRIF σε βαθμίδα ΑΑ, από Α προηγουμένως.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 68% σε ενοποιημένη βάση, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) ενισχύθηκε κατά 71%.

Το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε περίπου στο 3,3% στο τέλος του 2025, με τη μέση διάρκεια των δανείων να φτάνει τα 6,9 έτη. Πάνω από το 50% του υφιστάμενου δανεισμού διαθέτει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων.

Για το 2026, η εταιρεία θέτει ως βασική προτεραιότητα την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, με στόχο την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις.

Η Premia συνεχίζει να επικεντρώνεται σε τομείς όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν το 2025 αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων το 2026.

