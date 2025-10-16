search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:46
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 11:25

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA 

16.10.2025 11:25
Picture1

Στην εξαγορά των ξενοδοχειακών μονάδων GAIA PALACE και GAIA ROYAL στην Κω (441 δωματίων) προχώρησε η  Premia Properties.

Η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και κόστους ανακατασκευής ανέρχεται σε €73 εκατ.. Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 28.000 τ.μ. επί οικοπέδου 114 στρεμμάτων. Βρίσκονται στο Μαστιχάρι στην Κω, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες αναβάθμισης. Η διαχείριση τους θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (North Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple net μίσθωσης. Η ανακαίνιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάϊο 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, δήλωσε: «Με την αγορά των ξενοδοχείων στην Κω κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα το οποίο θα βοηθήσει, σε συνεργασία με την NLTG, να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες από την Σκανδιναβία στην Ελλάδα. Από τον Αύγουστο του 2024 έχουμε ήδη εξαγοράσει 4 ξενοδοχεία 1.500 δωματίων αξίας € 250 εκατ. και σκοπεύουμε στα επόμενα δύο χρόνια να ξεπεράσουμε τα 2.500 δωμάτια».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia δήλωσε: «Η συγκεκριμένη εξαγορά ισχυροποιεί την χρηματοοικονομική θέση της PREMIA ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία της. Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης:

Γαλαξίας: Εξαγορά της αλυσίδας «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-vouli-12-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ» (Live)

petrousev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

tainia-new (2)
ΣΙΝΕΜΑ

«Τα Πάθη Του Χριστού»: Ο Γκίμπσον αλλάζει τους πρωταγωνιστές στο σίκουελ της ταινίας – «Θύελλα» αντιδράσεων στα social media

frankenstein_1610_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Frankenstein: Πιο ανθρώπινος από ποτέ (photos/videos)

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:45
mitsotakis-vouli-12-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ» (Live)

petrousev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

tainia-new (2)
ΣΙΝΕΜΑ

«Τα Πάθη Του Χριστού»: Ο Γκίμπσον αλλάζει τους πρωταγωνιστές στο σίκουελ της ταινίας – «Θύελλα» αντιδράσεων στα social media

1 / 3