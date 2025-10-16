Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

Μια νέα υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, εγκαινίασε ο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι Αττικής. Το κτήριο στεγάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο νέο χώρο μεταφέρθηκαν επίσης το Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών, που μέχρι πρότινος είχαν έδρα στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο Ρουφ. Η μετεγκατάσταση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για βέλτιστη χρήση της ακίνητης περιουσίας και των υποδομών, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Διαχειριστή.

Μέρος των χώρων που απελευθερώθηκαν αξιοποιήθηκε για την ανάπτυξη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, ο υπάρχων υποσταθμός υψηλής τάσης θα αναβαθμιστεί σε νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλειστού τύπου, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδότησης των καταναλωτών του Λεκανοπεδίου και απελευθερώνοντας χώρο στον Βοτανικό.

Η κτηριακή υποδομή ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες, όπως προηγμένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, καθώς και σύγχρονα υλικά υψηλής θερμομονωτικής και ηχομονωτικής προστασίας. Η επιλογή της θέσης έγινε με γνώμονα την αποτελεσματικότερη υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών και παρεμβάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα.

«Η ολοκλήρωση αυτού του έργου υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και ψηφιοποίηση της διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Μάνος Μανουσάκης, απευθυνόμενος στη διοίκηση και το προσωπικό που θα στελεχώνει το νέο κτήριο.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο έχει ως στόχο να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την κατάσταση λειτουργίας των υποδομών, αποστέλλοντας δεδομένα στο Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Έτσι εξασφαλίζεται συνεχής παρακολούθηση, έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Σημαντικό εργαλείο αποτελούν τα drones, τα οποία επιτηρούν τις εγκαταστάσεις και τις Γραμμές Μεταφοράς στην Αττική. Κατά την αντιπυρική περίοδο, συνέβαλαν σημαντικά στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, παρέχοντας δεδομένα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, στο κέντρο παρακολουθούνται τα Online Monitoring Systems (OLMS) ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), ώστε να επιβεβαιώνεται και να ελέγχεται σε βάθος η πληροφορία των drones. Στο άμεσο μέλλον θα ενσωματωθούν ευφυείς κάμερες και αισθητήρες σε πυλώνες και υποσταθμούς.

Με αυτήν την κτηριακή υποδομή, ο ΑΔΜΗΕ καθίσταται πρωτοπόρος μεταξύ Ευρωπαίων Διαχειριστών στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, προωθώντας τα Smart Grids και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ και της κλιματικής κρίσης.

Διαβάστε επίσης:

Ideal Holdings: «Καύσιμο» 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις – Τα πλάνα ανά κλάδο δραστηριότητας

Ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία με επίκεντρο τον Πειραιά και την πράσινη μετάβαση

ΒΙΚΟΣ: Επενδύει 8,63 εκατ. ευρώ σε νέα γραμμή παραγωγής στα Ιωάννινα