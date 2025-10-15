Ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία με επίκεντρο τον Πειραιά και την πράσινη μετάβαση

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 11 γερμανικών και 43 ελληνικών εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), το ετήσιο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο για τη ναυπηγική βιομηχανία.

Τους προσκεκλημένους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καλωσόρισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας σε έναν στρατηγικής σημασίας τομέα, όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία.

Ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις των δύο χωρών διαθέτουν μακρά παράδοση συνεργασίας και μπορούν, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική τους εμπειρία, να ανταποκριθούν από κοινού στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το Επιμελητήριό μας πιστεύει στη δύναμη της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία στέρεων θεσμικών και επιχειρηματικών γεφυρών. Μέσα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή, ενισχύουμε τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, προωθούμε επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε στη μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό και ανταγωνιστικό ναυπηγικό μέλλον».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Κορκίδης επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία καλείται να ενισχύσει την αυτοδυναμία της, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, τόνισε πως η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων μπορεί να ενδυναμώσει την παρουσία τους τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ασιατικές αγορές.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία βιομηχανική και ενεργειακή στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της και να αποφύγει την εξάρτηση από τρίτες χώρες σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες.

Καταλήγοντας, ο κ. Κορκίδης εξέφρασε την ευχή «ο Πειραιάς να αποτελέσει εφαλτήριο για μια δυναμική ελληνογερμανική παρουσία» στη ναυπηγική βιομηχανία, επισημαίνοντας τη συμβολή του ναυτιλιακού cluster “Maritime Hellas” και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στη δημιουργία τεχνολογικών συνεργειών για τα ναυπηγεία και τη ναυτιλία.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τη Navigator Shipping Consultants και όλους τους φορείς που συνέβαλαν στη διοργάνωση του συμποσίου.

Διαβάστε επίσης:

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

Κατασκευές: Τι σημαίνει για τον κλάδο η ανάληψη πτυχίου 7ης Τάξης από την ΕΚΤΕΡ

Bespoke-SGA και 3PSALADS ολοκληρώνουν συμφωνία εξαγοράς 70% μετοχών για στρατηγική ανάπτυξη