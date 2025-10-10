Bespoke-SGA και 3PSALADS ολοκληρώνουν συμφωνία εξαγοράς 70% μετοχών για στρατηγική ανάπτυξη

Η Αμβροσία Α.Ε., θυγατρική της Bespoke-SGA Holdings A.E., και η 3P SALADS A.E. ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% των μετοχών της 3P SALADS. Η συμφωνία αυτή θεωρείται ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξη και των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Η 3P SALADS A.E. ανήκει στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, διαθέτοντας περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως αλειφόμενες σαλάτες, sauces και dressings, και έχει κερδίσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μέσω ποιότητας και αξιοπιστίας.

Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία του Ομίλου Bespoke και της θυγατρικής Αμβροσία Α.Ε. στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργειών και ανάπτυξης για όλες τις πλευρές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke-SGA, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε: «Μοιραζόμαστε με τους ιδρυτές της 3P SALADS το ίδιο πάθος για ποιότητα και σεβασμό προς τον καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία χτίζεται μέσα από συνεργασία, προσήλωση στη λεπτομέρεια και συνεχή καινοτομία. Με κοινό γνώμονα τις αξίες μας και την τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε δυναμικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας».

Οι ιδρυτές και μέτοχοι της 3P SALADS, κ.κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, που παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, τόνισαν: «Η ένταξή μας στον Όμιλο Bespoke και η συνεργασία με την Αμβροσία, μια εταιρεία που μοιράζεται κοινές αξίες και φιλοσοφία, μας γεμίζει αισιοδοξία. Μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνέργειες, να ενισχύσουμε την παραγωγή και τη διανομή μας και να προσφέρουμε στους πελάτες ακόμα πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές επιλογές».

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την εδραίωση της ηγετικής παρουσίας και των δύο εταιρειών στον ελληνικό κλάδο έτοιμων τροφίμων, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία.

