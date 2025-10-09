Groupama Ασφαλιστική: Γυρνάει σε κερδοφορία το 2026 – «Τρέχει» με ανάπτυξη 6% το 2025

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται η Groupama Ασφαλιστική το 2025 καθώς η ανάπτυξη της μέχρι στιγμής στο 9μηνο «τρέχει» με 6% κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας στόχος είναι η ανάπτυξη αυτή να ενισχυθεί μέσα στην επόμενη τριετία ώστε να φτάσει σε ένα ποσοστό της τάξης του 8-9% ετησίως.

Επίσης στόχος της είναι να ανέλθει στην κορυφαία πεντάδα των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Αυτό θέλει να το πετύχει τόσο μέσω στοχευμένης ανάπτυξης, επενδύσεων στην τεχνολογία που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, όσο και μέσω ευκαιριών για εξαγορές και συνεργασίες, όπως για παράδειγμα στο bancassurance, που ενδεχομένως εμφανιστούν στην αγορά.

«Η Groupama δεν είναι παροδικός παίκτης στην Ελλάδα. Είναι ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής που πιστεύει στις προοπτικές της χώρας και στη σημασία του ασφαλιστικού κλάδου για την οικονομία. Επενδύουμε, εξελισσόμαστε και μένουμε Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο CEO της Groupama Ασφαλιστικής, Hassène Feki.

Μάλιστα ο CEO έκανε την πρόβλεψη ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η εταιρεία για το 2024, οι καθαρές ζημιές ήταν 2,24 εκατ. ευρώ, ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με τα 2,68 εκατ. ευρώ του 2023. Η συνολική ασφαλιστική παραγωγή ανήλθε σε 198,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σύγκριση με το 2023 (όπου είχε διαμορφωθεί στα 195,6 εκατ. ευρώ).

Το 2024 η Εταιρεία παρουσίασε σαφή πρόοδο στα τεχνικά αποτελέσματα των βασικών χαρτοφυλακίων δραστηριοποίησης, επιτυγχάνοντας βελτίωση της τεχνικής κερδοφορίας στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων. Η Εταιρεία προσαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες ανάληψης και παρακολούθησης κινδύνων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις αποδόσεις της.

Στον κλάδο Υγείας, προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση των υψηλών χρεώσεων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μέσω ενίσχυσης της διαφάνειας και ψηφιοποίησης των διαδικασιών αποζημίωσης. Παράλληλα, ο ρόλος της αντασφάλισης παραμένει θεμελιώδης για τη διαχείριση κινδύνων και τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αρχές του Solvency II.

Στρατηγική, μετασχηματισμός και προοπτικές

Η νέα στρατηγική της Groupama Ασφαλιστικής βασίζεται στο όραμα «Grow stronger to go further».

Κεντρικές προτεραιότητες αποτελούν η περαιτέρω ανάπτυξη στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων, με έμφαση στην περιφέρεια ιδιαίτερα για τον κλάδο αυτοκινήτου, καθώς και η ενίσχυση των συνεργασιών με εξειδικευμένους διαμεσολαβητές.

Πιο συγκεκριμένα για τα δίκτυα διαμεσολάβησης, βασική επιδίωξη είναι η επέκταση των συνεργασιών με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική έχοντας ως σημείο αναφοράς τη γεωγραφική διασπορά, όπως επίσης και η σημαντική διεύρυνση του Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας (Agency System).

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση (AI, RPA) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή μιας ολοκληρωμένης, omnichannel εμπειρίας στους πελάτες.

Η Groupama αξιοποιεί τη διεθνή της τεχνογνωσία και τα πρότυπα του Ομίλου για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική θυγατρική, διασφαλίζοντας συνέπεια, ποιότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα στην τοπική αγορά. Παράλληλα, η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη σε μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Διαβάστε επίσης

Χρηματιστήριο: Έναρξη από τη Euronext της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για το σύνολο των μετοχών της ΑΤΗΕΧ

Βιοκαρπέτ: Έκτακτη γενική συνέλευση εγκρίνει την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Exalco

Παπουτσάνης: Καταγράφει αύξηση 23% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο με έμφαση στις εξαγωγές και τις νέες συνεργασίες