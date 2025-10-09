search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:30
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

09.10.2025 11:54

Η THEON υπογράφει νέα Χρηματοδοτική Σύμβαση ύψους €300 εκατ.

09.10.2025 11:54
Logo THEON_INTERNATIONAL

Νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους €300 εκατ. με κοινοπραξία 9 κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών υπέγραψε η Theon International Plc.

Η σύμβαση αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα αύξησης έως τα €400 εκατ., εφόσον απαιτηθεί. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου χρέους και για κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και ενδεχομένως χρηματοδότηση μεγαλύτερων εταιρικών εξαγορών.

Η BNP Paribas ενήργησε ως κύριος διαχειριστής έκδοσης και συντονιστής, ενώ η Commerzbank ενεργεί ως πράκτορας της χρηματοδοτικής σύμβασης.

Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank & AB Bank.

Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως ο κύριος σύμβουλος της THEON, ενώ η Ashurst παρείχε νομικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία των τραπεζών.

Ο Δημήτρης Παρθένης, Chief Financial Officer της THEON, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με ισχυρή υποστήριξη από κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στα μελλοντικά σχέδια της THEON. Η συμφωνία αυτή,  υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειές μας για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας την οικονομική μας ευελιξία και δίνοντας μας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε νέες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον».

Η THEON θα παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 3ο Τρίμηνο 2025 στις 3 Νοεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιήσει Ημέρα Κεφαλαιαγορών στις 6 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, όπου θα αναλύσει το όραμα και τη στρατηγική THEON NEXT.

