Η Stellantis υπόσχεται ξεκάθαρες διαφορές μεταξύ των μοντέλων με κοινές πλατφόρμες – Πόσο ρεαλιστικό είναι

Η Stellantis θέλει κοινές πλατφόρμες αλλά διαφορετικό χαρακτήρα για Peugeot, Opel, Alfa Romeo και Jeep. Πόσο ρεαλιστικό είναι;

Η Stellantis μπαίνει σε μια νέα φάση αναδιάρθρωσης, με περισσότερη κοινή τεχνολογία, λιγότερες πλατφόρμες και σαφή προσπάθεια μείωσης κόστους. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μέσα σε αυτή τη λογική μπορεί να αποφύγει το κλασικό πρόβλημα των μεγάλων ομίλων που θέλει τα μοντέλα διαφορετικών μαρκών να μοιάζουν υπερβολικά μεταξύ τους.

Η απάντηση που δίνει η ίδια η Stellantis είναι ξεκάθαρη. Όχι, δεν θέλει απλώς αλλαγές σημάτων πάνω στο ίδιο αυτοκίνητο. Ο ευρωπαϊκός επικεφαλής του ομίλου, Emanuele Cappellano, υποστηρίζει ότι τα μελλοντικά μοντέλα των 14 μαρκών της Stellantis θα διαφοροποιούνται περισσότερο, ακόμη κι αν βασίζονται σε κοινές πλατφόρμες, κοινή ηλεκτρική αρχιτεκτονική και κοινά τεχνολογικά συστήματα.

Στα χαρτιά, η υπόσχεση ακούγεται σωστή. Στην πράξη, όμως, η πρόκληση είναι μεγάλη. Γιατί όταν ένας όμιλος θέλει ταυτόχρονα χαμηλότερο κόστος, γρήγορη εξέλιξη νέων μοντέλων και υψηλό ποσοστό κοινών εξαρτημάτων, η πραγματική διαφοροποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Τι σχεδιάζει η Stellantis

Η Stellantis έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο πλάνο μετασχηματισμού, με επένδυση δεκάδων δισ. ευρώ, μεγάλο αριθμό νέων μοντέλων και ακόμη μεγαλύτερη χρήση κοινών πλατφορμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα αρχιτεκτονική STLA One, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος των μελλοντικών μοντέλων στις κατηγορίες B και C.

Η λογική είναι λιγότερη πολυπλοκότητα, περισσότερη κοινή τεχνολογία, ταχύτερη εξέλιξη και καλύτερος έλεγχος κόστους. Η STLA One θα χρησιμοποιηθεί για μοντέλα πολλών διαφορετικών μαρκών του ομίλου, από Peugeot και Opel/Vauxhall μέχρι Alfa Romeo, Jeep και άλλες.

Παράλληλα, η Stellantis έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δώσει προτεραιότητα σε τέσσερις βασικές global μάρκες: Fiat, Jeep, Peugeot και Ram. Αυτές θα πάρουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων και θα λειτουργούν συχνά ως πρώτες εφαρμογές νέων τεχνολογιών, πλατφορμών και συστημάτων.

Αυτό δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον όμιλο, ότι οι υπόλοιπες μάρκες υποβαθμίζονται. Η επίσημη εξήγηση είναι πως η διαφορά αφορά κυρίως τον χρόνο πρώτης εφαρμογής των επενδύσεων και όχι τη σημασία κάθε brand.

Το παράδειγμα της STLA One

Ο Cappellano έδωσε ως παράδειγμα τη νέα πλατφόρμα STLA One για τις κατηγορίες B και C. Στην περίπτωση αυτή, η Peugeot θα είναι η πρώτη μάρκα που θα λανσάρει μοντέλο πάνω στη νέα αρχιτεκτονική, μαζί με νέα ηλεκτρική τεχνολογία, το λογισμικό STLA Brain και συστήματα όπως το steer-by-wire.

Στη συνέχεια, πάνω στην ίδια τεχνική βάση θα ακολουθήσουν μοντέλα άλλων μαρκών του ομίλου. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το δύσκολο σημείο. Η Stellantis υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον επένδυσης για κάθε brand θα πηγαίνει στη διαφοροποίηση του μοντέλου και όχι απλώς στην αλλαγή σημάτων, προφυλακτήρων ή εσωτερικών λεπτομερειών.

Με άλλα λόγια, το νέο Peugeot θα έρθει πρώτο, αλλά το επόμενο Opel, Alfa Romeo ή Jeep που θα βασιστεί στην ίδια πλατφόρμα δεν θα πρέπει να δείχνει σαν Peugeot με άλλο λογότυπο.

«Όχι απλό rebadging», λέει η Stellantis

Η φράση-κλειδί από την πλευρά της Stellantis είναι ότι η νέα στρατηγική δεν θα οδηγήσει σε απλό rebadging. Δηλαδή, δεν θα έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο με διαφορετικό σήμα, μικρές αισθητικές αλλαγές και διαφορετικό εμπορικό όνομα.

Ο Cappellano αναφέρει ότι η επένδυση σε κάθε μοντέλο θα δίνει προτεραιότητα στη σχεδίαση, στον τύπο αμαξώματος, στο σχήμα, στα χαρακτηριστικά κάθε μάρκας και στα στοιχεία που κάνουν ένα brand αναγνωρίσιμο.

Αυτό είναι κρίσιμο για έναν όμιλο όπως η Stellantis. Άλλες προσδοκίες έχει κάποιος από ένα Peugeot, άλλες από ένα Opel, άλλες από μια Alfa Romeo και άλλες από ένα Jeep. Αν τα μοντέλα αρχίσουν να μοιάζουν υπερβολικά σε αίσθηση, εσωτερικό, οδική συμπεριφορά και φιλοσοφία, τότε το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο αισθητικό. Θα είναι στρατηγικό.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνει

Η διαφοροποίηση μέσα σε έναν όμιλο δεν είναι νέα πρόκληση. Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν κοινές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημμα: πώς μειώνεις το κόστος χωρίς να εξαφανίζεις την προσωπικότητα κάθε μάρκας.

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο design. Ένα διαφορετικό εμπρός μέρος ή ένα ξεχωριστό ταμπλό δεν αρκούν από μόνα τους. Για να πειστεί ο αγοραστής ότι αγοράζει διαφορετικό αυτοκίνητο, πρέπει να υπάρχουν διαφορές στην εργονομία, στη ρύθμιση της ανάρτησης, στο τιμόνι, στην αίσθηση κύλισης, στην ηχομόνωση, στην επιλογή υλικών και στη συνολική εμπειρία.

Ειδικά σε μάρκες με ισχυρή ταυτότητα, όπως η Alfa Romeo και η Jeep, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο απαιτητικά. Μια Alfa Romeo δεν μπορεί να είναι απλώς ένα πιο σπορ σχεδιασμένο Peugeot. Αντίστοιχα, ένα Jeep δεν μπορεί να σταθεί μόνο με SUV εμφάνιση αν δεν έχει τα χαρακτηριστικά που περιμένει κάποιος από τη μάρκα.

Το πρόβλημα με τις κοινές πλατφόρμες

Οι κοινές πλατφόρμες δεν είναι από μόνες τους πρόβλημα. Αντίθετα, είναι πλέον απαραίτητες για να επιβιώσει ένας μεγάλος όμιλος σε μια αγορά όπου η ηλεκτροκίνηση, το λογισμικό και οι κανονισμοί αυξάνουν συνεχώς το κόστος εξέλιξης.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν η κοινή βάση περιορίζει υπερβολικά την ελευθερία των μαρκών. Αν η πλατφόρμα ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις αναλογίες, τη θέση οδήγησης, το μεταξόνιο, τις τεχνικές δυνατότητες, το λογισμικό και τα ηλεκτρικά συστήματα, τότε η διαφοροποίηση γίνεται πιο δύσκολη.

Η Stellantis λέει ότι η STLA One είναι νέα αρχιτεκτονική και όχι απλή εξέλιξη υπάρχουσας πλατφόρμας. Η θέση του ομίλου είναι ότι για να είναι ανταγωνιστικό ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χρειάζεται εξαρχής πλατφόρμα σχεδιασμένη για ηλεκτρική χρήση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε χώρους, βάρος, αποδοτικότητα και κόστος.

Το ερώτημα είναι αν η ίδια πλατφόρμα μπορεί να δώσει πειστικά διαφορετικά αυτοκίνητα για τόσες μάρκες.

Peugeot, Opel, Alfa Romeo, Jeep: Τέσσερις διαφορετικές υποσχέσεις

Η Peugeot έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια πιο premium-mainstream εικόνα, με ιδιαίτερο design, i-Cockpit και έμφαση στην αισθητική. Η Opel θέλει να πατά περισσότερο στη γερμανική λογική, με καθαρή σχεδίαση, πρακτικότητα και πιο ουδέτερο χαρακτήρα. Η Alfa Romeo βασίζεται στην οδηγική αίσθηση και στο συναίσθημα. Η Jeep συνδέεται με SUV ταυτότητα, περιπέτεια και ικανότητες εκτός δρόμου.

Αν όλα αυτά τα brand attributes μείνουν μόνο στο marketing, τότε η υπόσχεση της Stellantis δεν θα πείσει. Αν όμως περάσουν στην πράξη, τότε η κοινή πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να «ισοπεδώσει» τις μάρκες.

Για παράδειγμα, ένα Peugeot μπορεί να δώσει έμφαση στην καμπίνα και στην τεχνολογία, ένα Opel στην απλότητα και στη λειτουργικότητα, μια Alfa Romeo στη θέση οδήγησης και στη ρύθμιση του πλαισίου, ενώ ένα Jeep στην απόσταση από το έδαφος, στην ανθεκτικότητα και στη δυνατότητα κίνησης σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Αυτό είναι εφικτό τεχνικά. Το θέμα είναι αν είναι εφικτό οικονομικά.

Η μεγάλη πίεση του κόστους

Η Stellantis θέλει να μειώσει κόστος, να επιταχύνει την εξέλιξη νέων μοντέλων και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στους Κινέζους κατασκευαστές και την Tesla. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άπειρα περιθώρια για ξεχωριστές λύσεις ανά μάρκα.

Όσο περισσότερα κοινά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η πλήρης διαφοροποίηση. Από την άλλη, αν κάθε μάρκα απαιτήσει πολύ διαφορετική εξέλιξη, τότε χάνεται μέρος του οικονομικού οφέλους της κοινής πλατφόρμας.

Εκεί θα κριθεί το σχέδιο. Η Stellantis πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην κοινή τεχνολογική βάση και στην αληθινή διαφοροποίηση. Αν το κάνει σωστά, μπορεί να πετύχει οικονομίες κλίμακας χωρίς να χάσει την ταυτότητα των brands. Αν όχι, κινδυνεύει να επαναλάβει το λάθος πολλών ομίλων που κατέληξαν με διαφορετικά σήματα πάνω σε πολύ παρόμοια αυτοκίνητα.

Γίνεται τελικά;

Ναι, γίνεται, αλλά όχι εύκολα. Η κοινή πλατφόρμα δεν εμποδίζει από μόνη της τη διαφοροποίηση. Υπάρχουν παραδείγματα στην αυτοκινητοβιομηχανία όπου μοντέλα με κοινή τεχνική βάση έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Αυτό όμως απαιτεί επένδυση, καθαρή στρατηγική και σεβασμό στην ταυτότητα κάθε μάρκας.

Στην περίπτωση της Stellantis, το στοίχημα είναι ακόμη πιο δύσκολο λόγω του μεγάλου αριθμού μαρκών. Ο όμιλος δεν έχει να διαχειριστεί δύο ή τρία brand, αλλά 14. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν μάρκες με πολύ διαφορετική ιστορία, κοινό και προσδοκίες.

Η υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει απλό rebadging είναι σημαντική. Όμως η αγορά δεν θα κρίνει τη Stellantis από τις δηλώσεις. Θα την κρίνει από τα αυτοκίνητα που θα δούμε τα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε;

Η Stellantis υπόσχεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των μαρκών της, παρά τη χρήση κοινών πλατφορμών.

Η νέα πλατφόρμα STLA One θα παίξει κεντρικό ρόλο στα μελλοντικά μοντέλα B και C κατηγορίας.

θα παίξει κεντρικό ρόλο στα μελλοντικά μοντέλα B και C κατηγορίας. Η Peugeot θα είναι από τις πρώτες μάρκες που θα αξιοποιήσουν τη νέα αρχιτεκτονική.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μοντέλα άλλων μαρκών, όπως Opel/Vauxhall, Alfa Romeo και Jeep.

Ο όμιλος επιμένει ότι δεν μιλά για απλό rebadging.

Η διαφοροποίηση θα πρέπει να αφορά σχεδίαση, αμάξωμα, χαρακτηριστικά μάρκας και οδηγική αίσθηση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να χαθεί το οικονομικό όφελος των κοινών εξαρτημάτων.

Τεχνικά γίνεται, αλλά απαιτεί σοβαρή επένδυση και σαφή στρατηγική ανά brand.

Η αγορά θα κρίνει τη Stellantis από τα πρώτα μοντέλα που θα βασιστούν στη STLA One.

Πηγή: autotypos.gr

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