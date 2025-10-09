Σούπερ μάρκετ: Τουρισμός και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οδηγούν την ανάπτυξη στα νησιά Ελλάδας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η φετινή τουριστική περίοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυνατή για τα σούπερ μάρκετ των ελληνικών νησιών, όπου η κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους σε σχέση με την ενδοχώρα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Circana, ο τζίρος στα νησιά εκτινάχθηκε κατά 10%, ενώ η Κρήτη σημείωσε αύξηση 7,7%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στη δυναμική των τοπικών αγορών.
Η συμμετοχή των νησιών στο σύνολο των πωλήσεων ανήλθε στο 11,5%, από 9,4% πριν από τέσσερα χρόνια, υποδηλώνοντας σταθερή μετατόπιση της αγοραστικής δύναμης προς περιοχές με έντονη εποχικότητα. Παρά το γεγονός ότι η Αττική συνεχίζει να κατέχει τη μερίδα του λέοντος με 41,4% του συνολικού τζίρου, τα νησιά και η Κρήτη αναδεικνύονται σε ζωτικό κομμάτι της αγοράς που επηρεάζει τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ ξεπέρασε τα 9,08 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα τρόφιμα παραμένουν η κινητήρια δύναμη της αγοράς, με άνοδο 6,9% σε αξία και 4,4% σε όγκο πωλήσεων.
Οι καταναλωτές επέλεξαν φέτος κυρίως κατεψυγμένα προϊόντα (+9,3%), γαλακτοκομικά (+6,5%) και σνακ (+2,9%), ενώ η αγορά καθαριστικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας εμφάνισε στασιμότητα. Η μέση αύξηση τιμών των τροφίμων περιορίστηκε σε 2,4%, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της γενικής ακρίβειας.
Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) αναδεικνύονται στον μεγάλο «νικητή» της αγοράς, φτάνοντας το 27,1% του συνολικού κύκλου πωλήσεων και καταγράφοντας ανάπτυξη 7,4%, υπερβαίνοντας για ακόμη μια χρονιά τα επώνυμα προϊόντα. Η στροφή των καταναλωτών προς τα PL είναι ιδιαίτερα εμφανής σε τρόφιμα και προϊόντα οικιακής χρήσης, όπου η τιμή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής.
Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, τα PL συνδυάζουν χαμηλότερο κόστος με υψηλή ποιότητα, καθιστώντας τα πλέον συνήθη στο καλάθι των Ελλήνων καταναλωτών.
Στα νησιά, όπου η πελατειακή βάση περιλαμβάνει τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες, η ζήτηση για PL προϊόντα είναι ακόμα πιο έντονη. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Circana, το μερίδιο των PL αγγίζει ή υπερβαίνει το 30% σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται με διψήφια ποσοστά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική αγορά τροφίμων συνεχίζει να επεκτείνεται. Οι online πωλήσεις έφτασαν τα 201 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο, αυξημένες κατά 5%, κυρίως λόγω φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει πλέον περίπου 2,3% της συνολικής αγοράς FMCG, με αυξανόμενο ενδιαφέρον και από μικρότερες νησιωτικές περιοχές που μέχρι πρότινος δεν διέθεταν online κάλυψη.
Η εικόνα των σούπερ μάρκετ για το 2025 αποτυπώνει μια αγορά σε μετασχηματισμό: οι τουρίστες ενισχύουν τη ζήτηση στα νησιά, οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη αξία, και τα PL προϊόντα εδραιώνονται ως η νέα «κανονικότητα» στα ράφια.
Εάν η τάση συνεχιστεί, το 2025 θα καταγραφεί ως η χρονιά κατά την οποία η στρατηγική «value for money» μετατράπηκε από αναγκαστική επιλογή σε συνειδητή στρατηγική των καταναλωτών.
