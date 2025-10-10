Κατασκευές: Τι σημαίνει για τον κλάδο η ανάληψη πτυχίου 7ης Τάξης από την ΕΚΤΕΡ

Στο ιδιαίτερα κλειστό «club» των κατασκευαστικών εταιρειών που έχουν το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης φιλοδοξεί να μπει η ΕΚΤΕΡ μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο πτυχίο έχουν μέχρι στιγμής μόνο οι όμιλοι AKTOR, ΤΕΡΝΑ, METKA, και ΑΒΑΞ.

Η ΕΚΤΕΡ ανακοίνωσε χτες ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε το αίτημά της για την απόκτηση του.

Συμμετοχή σε μεγάλα έργα που ακολουθούν

Με την κίνηση αυτή η κατασκευαστική έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κοινοπραξίες μεγάλων έργων μέσω διαγωνισμών που βρίσκονται εν εξελίξει ή θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το συνολικό ανεκτέλεστο έργων των μεγάλων κατασκευαστικών φτάνει σήμερα τα 17,5 δις ευρώ.

Η ΕΚΤΕΡ θέλει να μπει στο κλαμπ των κατασκευαστικών που δεν έχουν «ταβάνι» στα έργα που μπορούν να αναλάβουν, ενώ σήμερα διαθέτει ανεκτέλεστο της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.

Πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για νέο έργο με την εταιρία PRIME HANISMA LTD, η οποία αφορά στην μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακίνητου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι αναληφθείσες εργασίες μεταξύ άλλων αφορούν την συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου για οικιστική χρήση, την προσθήκη τεσσάρων ορόφων άνωθεν του υπάρχοντος κτίσματος, την κατασκευή πισίνας στον 6ο όροφο του κτηρίου καθώς και την διαμόρφωση του ισογείου για χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε €16,7 εκατ. και η διάρκεια κατασκευής έχει ορισθεί σε 670 ημέρες.

Επίσης κατά το α’ εξάμηνο 2025, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συνέχισε να αναλαμβάνει, να εκτελεί και να παραδίδει σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέλαβε:

– Το κέντρο ακτινοθεραπείας – χημειοθεραπείας και την ανακαίνιση κλινικών κτιρίου 300 ανδρών του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού €22,1 εκατ. (ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 50%)

– Έργο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προϋπολογισμού €11,6 εκατ.

– Την επέκταση ΤΕΠ και κατασκευή αίθουσας αναζωογόνησης στο ΠΓΝ Ιωάννινων, προϋπολογισμού €3,5 εκατ.

– Την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε Μήλο και Πάρο, προϋπολογισμού €4,7 εκατ.

– Έργο στο πλαίσιο της κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Infinity, Six Senses Porto Heli, προϋπολογισμού €26,5 εκατ.

ενώ ολοκλήρωσε:

– Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων Αεροσκαφών (Training Center – T.C.) και τον Χώρο MRO (Maintenance, Repair & Operation) στο Κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, προϋπολογισμού €20,0 εκατ.

– Την επέκταση, αναδιαρρύθμιση, επισκευή και βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Υποέργα 3, 4, 7), προϋπολογισμού €7,5 εκατ.

– Την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σίνα 16 (Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) καθώς και το έργο αποκατάστασης των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προϋπολογισμού €8,0 εκατ.

– Τρία μεγάλα νοσοκομειακά έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και ΓΝΑ ΚΑΤ, προϋπολογισμού €22,5 εκατ.

Οικονομικές Επιδόσεις Α’ Εξαμήνου 2025

Επίσης η ΕΚΤΕΡ κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το α’ εξάμηνο 2025, με ευρεία ενίσχυση των αποτελεσμάτων και περαιτέρω βελτίωση της ήδη εξαιρετικής χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.

• Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €41,9 εκατ. (+18,1% vs 30.06.2024), με την αύξηση να αποδίδεται στο μεγαλύτερο μέγεθος αλλά και στην ταχεία εκτέλεση των αναληφθέντων έργων.

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων €123 εκατ. (30.09.2025).

• Ενοποιημένα μικτά κέρδη €7,2 εκατ. (+116% vs 30.06.2024)

• Μικτό περιθώριο κέρδους 17,2% (+780 μονάδες βάσης vs 30.06.2024), αναδεικνύοντας την ποιότητα, την κερδοφορία αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

• Υπερδιπλασιασμός EBITDA Ομίλου σε €7,1 εκατ. (+154,2%) και περιθώριο EBITDA 16,9% (+900 μονάδες βάσης περίπου)

Τα EBITDA του Ομίλου ωφελήθηκαν από τα βελτιωμένα μικτά κέρδη αλλά και από την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η οποία αποδίδεται στη λειτουργική δομή της ΕΚΤΕΡ Α.Ε, που έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει σημαντικό εύρος ετήσιου κύκλου έργων καθώς επίσης και στις συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, οδηγώντας σε ουσιαστικές εξοικονομήσεις πόρων.

• Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους €4,5 εκατ. έναντι €5,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024, που όμως σημειώνεται ότι περιλαμβάνουν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από απόκτηση θυγατρικής ύψους €4,3 εκατ.

• Ενοποιημένα ίδια κεφάλαια €48,6 εκατ. (10,3% vs 31.12.2024)

• Συνολικός δανεισμός €13,6 εκατ. από €14,7 εκατ. στις 31.12.2024

• Ταμειακά διαθέσιμα €14,7 εκατ. έναντι €10,2 εκατ. στις 31.12.2024,

Ως αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός στις 30.06.2025 είναι αρνητικός κατά €1,2 εκατ. έναντι καθαρού δανεισμού €4,5 εκατ. στις 31.12.2024.

• Ενοποιημένο κεφάλαιο κίνησης €24,4 εκατ. (+29,5% vs 31.12.2024)

