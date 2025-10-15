Ideal Holdings: «Καύσιμο» 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις – Τα πλάνα ανά κλάδο δραστηριότητας

Περίπου στα 400 εκατ. ευρώ διαθέσιμων κεφαλαίων διαθέτει στη «φαρέτρα» του ο όμιλος Ideal Holdings για μελλοντικές εξαγορές μετά και την απόφαση της Oak Hill να ενεργοποιήσει την option αύξησης της συμμετοχής της στο κοινό σχήμα με την IDEAL στο 25% επενδύοντας €41 εκατ.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξη τύπου, τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από τη ρευστότητα ύψους 85 εκατ ευρώ που βρίσκονται στο ταμείο της Ideal, 120 εκατ. ευρώ δανεισμό, και 200 εκατ. ευρώ από την Oak Hill.

Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για μία τουλάχιστον εξαγορά, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου κάνοντας μία αναδρομή στην πορεία της τελευταίας τετραετίας ανέφερε ότι ο όμιλος έχει φτάσει πλέον τα 500 εκατ. ευρώ σε έσοδα (από μόλις 20 εκατ.), τα 58 εκατ. ευρώ EBITDA, και στα 30 εκατ. κέρδη προ φόρων.

Κι όλα αυτά έχοντας ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην αγορά.

Σε ότι αφορά τον κλάδο του λιανεμπορίου και συγκεκριμένα των πολυκαταστημάτων Attica, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι δεν προγραμματίζεται κάποια εξαγορά και οι επενδύσεις θα αφορούν σε νέα καταστήματα ή στην αύξηση τετραγωνικών στους υφιστάμενους χώρους.

Δηλαδή στο City Link, στα τέσσερα εμπορικά κέντρα της Lamda και μελλοντικά στα malls που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό.

Στον κλάδο των τροφίμων, εκεί μπορεί να προκύψει κάποια εξαγορά, η οποία όμως θα είναι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα συνδέεται με τη λειτουργία της Μπάρμπα Στάθης.

Στον κλάδο του τρόφιμου η εταιρία θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου εργοστασίου το οποίο θα είναι είτε η επαναλειτουργία ενός παλιού εργοστασίου στη Λάρισα είτε η κατασκευή νέου σε χώρο ιδιοκτησίας της IDEAL στη Βόρεια Ελλάδα. Η λειτουργία του προγραμματίζεται για το 2027 και στόχος είναι ο διπλασιασμός της σημερινής παραγωγής της Μπάρμπα Στάθης.

Όσον αφορά στον τομέα της πληροφορικής, ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε ότι στα πλάνα είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία εξαγορά αλλά μία πιο μικρής και εξειδικευμένης εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο τομέας πληροφορικής, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φθάσει στα έσοδα τα 110 εκατ. ευρώ το 2025, αν γινόταν εισαγωγή του ως αυτόνομη εταιρεία στο χρηματιστήριο θα ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο.

Όσον αφορά στα πλάνα για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία έχουν δώσει σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα, ιδίως σε αυτά της Byte, ο Πάνος Βασιλειάδης, διευθύνων σύμβουλος της Ideal Hοldings, σημείωσε ότι πέραν της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας, ο όμιλος θα δώσει έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στην εξωστρέφεια, ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες και για έργα στο Δημόσιο. Πάντως, η κυβερνοασφάλεια είναι από τους κλάδους όπου ποντάρει πολλά η Ideal, καθώς έχει επενδύσει σε διάφορα τομείς, αξιοποιώντας και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

