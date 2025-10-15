Π. Μυλωνάς: Ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση απαιτεί η πράσινη μετάβαση για Ευρώπη και Ελλάδα

Το θέμα του κόστους της πράσινης μετάβασης, όπως αυτό διαμορφώνεται για την Ευρώπη και την Ελλάδα μέσα σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον, ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς, σε τοποθέτησή του στο Economist Sustainability Summit, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδύσεων.

Ο κ. Μυλωνάς συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Green trade wars: is global climate co-operation collapsing?», στο οποίο επίσης παρενέβησαν ο πρόεδρος της ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο εκτελεστικός σύμβουλος της VIOHALCO και πρόεδρος της ELVALHALCOR κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, με συντονιστή τον καθηγητή Περιβαλλοντικών Οικονομικών του ΕΚΠΑ κ. Ανδρέα Παπανδρέου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, χρειάζεται να υιοθετηθεί πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση, ώστε τα κόστη για επιχειρήσεις και πολίτες να παραμένουν διαχειρίσιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Χρειαζόμαστε κοινή λογική, μείωση της γραφειοκρατίας και σαφείς προτεραιότητες», τόνισε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει περιορισμούς στη δυνατότητα επιδότησης της ενεργειακής μετάβασης, λόγω του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, σημείωσε ότι η Ευρώπη επιχειρεί μέσω της τιμολόγησης των εκπομπών ρύπων να ενθαρρύνει την αποανθρακοποίηση, με την τιμή των δικαιωμάτων CO₂ να διαμορφώνεται περίπου στα 80 δολάρια/τόνο, καλύπτοντας το 50% των συνολικών εκπομπών. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή ανέρχεται στα 36 δολάρια, ισχύει μόνο σε ορισμένες πολιτείες και αφορά περίπου το 25% των ρύπων, ενώ στην Κίνα δεν ξεπερνά τα 10 δολάρια και καλύπτει το 40% των εκπομπών.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας εκτίμησε ότι, παρότι ορισμένες τράπεζες αποχώρησαν από διεθνείς συμμαχίες, όπως η Net-Zero Banking Alliance, οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, θα παραμείνουν προσηλωμένες στους στόχους net-zero και στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Καταλήγοντας, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι οι τράπεζες «θα παίξουν τον ρόλο τους», ωστόσο δεν αρκούν από μόνες τους για την επιτυχία της πράσινης μετάβασης. «Απαιτείται σταθερότητα, μέσω προβλέψιμων χρηματοροών που θα καταστήσουν βιώσιμες τις επενδύσεις, καθώς και συνέπεια στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της προσπάθειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

